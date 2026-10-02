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台灣男子又在日本當詐騙車手！一名40歲台灣籍男子張清哲涉嫌參與以假冒警察手法詐騙日本長者的犯罪集團，夥同同夥拐騙福岡一位七旬老翁620萬日圓（約合新台幣125萬元）。張嫌在犯案後成功離境，在日前試圖再次入境日本時，於成田機場遭警方當場逮捕。綜合日媒報導，警方調查指出，今年8月間，該詐騙集團成員分飾警察、檢察官及郵局人員等多重角色，致電居住於福岡縣的一名70多歲老翁，以「涉及違反郵政法、需進行資金調查」為由，施壓並恫嚇被害人掏出620萬日圓現金。警方警示，張嫌在組織中扮演「收車」的角色。案發當時，他前往福岡市內一座公園，自另一名已被逮捕起訴的60多歲日籍「車手」手中接過該筆贓款。張嫌過去以短期停留簽證入境日本，並在犯案後迅速搭機離境。然而，警方早已掌握其身分，並於上月張嫌再次飛抵成田機場準備入境時將其逮捕。面對警方訊問，張嫌目前暫時保留供詞，並未明確否認或承認，僅稱「現在不想談這起事件」。不過他同時向警方供稱「確實做過4到5次接收包裹的工作」。警視廳懷疑其背後可能涉及更多跨境電信詐騙及洗錢案，目前正深入追查其是否涉入其他案件。