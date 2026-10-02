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▲吳奇隆在十一國慶當天手揮舞著中國國旗，祝大家國慶日快樂，大方表態。（圖／閃電新聞微博）

吳奇隆近日在抖音發布影片，親自前往北京天安門廣場揮舞五星旗，公開祝賀中國「國慶節快樂」，引發兩岸輿論熱議，他5月才在對岸開設兩家影視文創新公司，正式進軍短劇市場當老闆，且投資的作品已經開機，不難想像其高調傾中的行為。今年5月8日，吳奇隆率領團隊現身寧波甬江科創區數智雙創中心，為旗下新成立的「寧波隆行天下文化傳媒有限公司」與「寧波蓮初影視文化有限公司」舉行揭牌儀式，全面佈局短劇和文旅產業鏈，旗下公司蓮初影視推出首部重點都市短劇《我要逆風去》已經正式開機，男主角找來短劇男神何健麒，搭配人氣小花劉夕語，並吸引多個大牌贊助合作，全劇預計在6月份起陸續在抖音、紅果等平台上架。去年1月，吳奇隆名下原先和老婆劉詩詩共同持有或關聯的「江蘇稻草熊文化傳媒」、「九江隆之心影視工作室」相繼註銷，隨後他也退出當時唯一存續的「鎮江愛電智慧能源有限公司」董事職位。當時，吳奇隆此舉一度引發外界猜測是否準備過半退休生活，甚至是因為和劉詩詩婚變而進行財產分割，不過，從今大動作投資短劇產業來看，他當時的撤退顯然是為了結束舊業務、投入新興的短劇市場。