我是廣告 請繼續往下閱讀

《煙囪小鎮的普佩2》10月23日上映！原班團隊再度集結

▲魯必奇在《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》中展開全新冒險，試圖讓停滯的時間重新運轉。（圖／車庫娛樂提供）

▲窪田正孝睽違5年回歸，再度為「普佩」獻聲。（圖／車庫娛樂提供）

普佩、魯必奇分開後發生什麼事？續作故事曝光

▲主角魯必奇在續作中闖入神祕異世界「千年要塞」，展開尋找回家方法的冒險。（圖／車庫娛樂提供）

▲《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》將於10月23日在台上映，日語原音版、國語配音版同步登場。（圖／車庫娛樂提供）

日本動畫電影《煙囪小鎮的普佩》睽違5年推出續作，《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》確定於10月23日在台灣上映，日語原音版、國語配音版將同步登上大銀幕。首集為「普佩」配音的窪田正孝也確定回歸，主角「魯必奇」則由永瀨柚凪接棒配音；新作更入選2026柏林影展，並曾於2026安錫國際動畫影展特別上映。《煙囪小鎮的普佩》改編自日本藝人西野亮廣創作的同名繪本，首部電影由 STUDIO4℃ 製作，2020年在日本上映後票房突破23億日圓、吸引超過百萬人次觀影。相隔5年推出的《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》，再次由西野亮廣擔任製作總指揮及編劇，並與導演廣田裕介、STUDIO4℃等原班團隊合作。聲優陣容方面，窪田正孝睽違5年再度為「普佩」獻聲。他表示，得知自己能在最新作品中再次與普佩相遇時相當開心，而這次隨著魯必奇與普佩之間的羈絆逐漸加深，故事也變得更有深度，「在觀賞電影成品時真的獲得了勇氣，也想起當時配音時的許多回憶。」本集「魯必奇」則由永瀨柚凪配音，也是她第一次挑戰動畫角色配音。永瀨柚凪透露，第一次配音難免緊張，好在窪田正孝事前與她討論角色演出的情感變化，讓她能更放鬆投入演出。劇組透露，她在甄選時獲得工作人員一致認可，最後順利拿下角色。《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》時間設定在前作「星空奇蹟之夜」的一年後。失去摯友普佩的魯必奇始終相信兩人還會再次見面，然而等待許久後，他最終決定放下希望、繼續向前。沒想到某一天，魯必奇意外迷失在支配時間的神祕異世界「千年要塞」。這個世界中，停止運轉的時鐘將遭到處理，唯獨一座沒有故障的神祕鐘樓，時間卻永遠停留在「11點59分」。為了回到原本的世界，魯必奇必須找出方法，讓停滯的鐘樓重新開始走動。永瀨柚凪表示，魯必奇為了再次見到最喜歡的普佩，努力克服自己害怕的事情，希望觀眾看完電影也能獲得力量。窪田正孝則透露，「因為相信而等待」是本作相當重要的主題，希望大家能親自到電影院感受續作升級後的故事。《煙囪小鎮的普佩2：約定的鐘樓》已正式入選2026柏林影展，並於2026安錫國際動畫影展特別上映；台灣則確定於10月23日上映，日語原音版及國語配音版同步推出。