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林郁婷奪金行程滿滿 粉絲苦等守候

林郁婷感謝身邊人關心 帶她走出低潮

▲林郁婷接受運動部長李楊表揚。（圖／特派記者朱永強攝）

林郁婷奪下2026年名古屋亞運金牌，位於愛知縣西尾市場館內，湧進不少台灣粉絲支持，賽後更有不少鐵粉站在豔陽下站等1小時等待林郁婷現身，林郁婷在頒獎典禮結束後，也衝到場外與粉絲相見歡，不僅合影也閒聊，展現「台灣拳后」親民態度，也有粉絲著急詢問她鼻梁傷口：「很痛吧？」林郁婷本場拿下金牌後，賽後行程依舊滿滿，先到混彩區接受平面媒體、電子媒體採訪，結束後到場外與李洋等官員見面，接受獎金與總統等部門首長賀典。結束後，林郁婷又趕回場內，重新整理衣裝、臉上傷口後，於3點30分舉行頒獎典禮，正式拿到自己首面60公斤級金牌。結束後，林郁婷才趕到場外，與粉絲相見歡，期間也暖心寵粉，一路合影簽名，也與粉絲閒聊，但鼻樑傷口仍貼著繃帶，有粉絲就問她：「會痛嗎？」、「痛不痛」林郁婷賽後受訪時，也特別提及身邊的人關心，才能讓她在停賽期間走出低潮，「很感謝他們一直以來一直相信著我，然後一路到現在。不管是包含在任何時候，在我風光的時候，還是在我跌到谷底、心情掉落到谷底的時候，他們都願意接住我。」