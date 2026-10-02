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▲韓瑞希（如圖）在T.O.P認愛NANA後，疑似又出來蹭熱度，引發粉絲不滿。（圖／翻攝自韓瑞希IG@hxsxhxe）

韓國男團BIGBANG前成員T.O.P在今（2）日遭韓國最強狗仔Dispatch（D社）爆出多張與NANA的約會照片，指出兩人在1月拍完〈Studio54（完全瘋了）〉MV之後，就擦出愛火進而交往，雙方也火速認愛，表示會好好交往。沒想到才剛認愛，T.O.P前女友韓瑞希又現身了，在IG被問到：「聽說T.O.P跟NANA在交往欸。」馬上回：「要幸福喔～」疑似蹭熱度的行為再度引發眾怒，粉絲忍不住喊話：「放過他吧。」在T.O.P大方認愛NANA後，韓瑞希於同一天在個人IG限時動態中，放上一張李光洙的泡泡（Bubble）對話當作背景圖，並貼上粉絲的問答，「聽說T.O.P跟NANA在交往欸。」韓瑞希也馬上回答：「要幸福喔～」雖然是祝福話語，但由於韓瑞希過往負面輿論非常多，時不時也有疑似蹭熱度的行為，因此這次回應T.O.P戀情相關，也引發大批負評，「拜託放過他吧」、「真的很會蹭欸，完全不放過」、「又有她的事？」韓瑞希雖然不是藝人，但她的知名度也非常高，還被稱為韓國男偶像毀滅者。在2017年，T.O.P被爆料吸毒時，調查時發現跟韓瑞希是曾經交往過的關係，T.O.P坦承犯行，但表示不知道韓瑞希給自己的電子菸有大麻成分，不過韓瑞希卻反駁是T.O.P勸自己一起吸的，最終T.O.P被判10個月有期徒刑、緩刑2年。除此之外，韓瑞希還加碼爆料T.O.P下面比口紅還小，引發外界熱議。而在YG娛樂旗下另一位藝人iKON前隊長B.I的買毒品案中，韓瑞希也有份，向警方提供了關鍵聊天室證據，雖然她事後改口：「我吸毒神智不清，不要相信我說的話。」但依然引發熱議。而B.I則被判有期徒刑3年、緩刑4年，韓瑞希則因多次事件，在監獄進進出出。