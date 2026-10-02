我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11推出焦糖多的「翻轉布丁」，以及無焦糖版本的「統一布布」後，（售價18元），經典焦糖遇上黑糖風味。（圖／7-11提供）

▲7-11「焦糖爆走丁丁」每顆售價18元，門市自10月13日起開賣。（圖／7-11提供）

統一布丁又變身了！7-11自「翻轉布丁」、「焦糖出走咘布」掀起話題後，統一布丁這次讓焦糖徹底「爆走」，呼應網友與消費者期待的「統一布丁（焦糖爆走丁丁）」（售價18元），經典焦糖遇上黑糖風味，自10月5日開放訂閱會員優先預購，門市自10月13日起開賣。7-11推出焦糖多的「翻轉布丁」，以及無焦糖版本的「統一布布」後，宣布又要推出話題新品！統一布丁這次讓焦糖徹底「爆走」，經典焦糖直接搶當主角，整顆變成霸氣的黑色造型，以黑糖風味碰撞經典焦糖，帶來熟悉又意想不到的新滋味，從外型到入口都充滿驚喜感，邀請消費者一起嚐鮮。數量有限售完為止。7-11「焦糖爆走丁丁」每顆售價18元，門市自10月13日起開賣。7-11也提早開放給「uniopen PRIMA訂閱會員」限定優先預購，自10月5日上午11點起至10月7日23點59分止，已訂閱uniopen PRIMA會員每位可領2張預購券，一組售價54元(3顆入)，限量一萬組讓會員可以搶先預購，完成預購商品預計最快可於10月13日起至預購門市取貨。