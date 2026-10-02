中央氣象署表示，明（3）日東北季風稍微減弱，不過大台北、東半部、恆春半島還是有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後降雨範圍擴大，新竹到台中、嘉義以南及其他山區，都有局部短暫陣雨，有機會出現局部較大雨勢，下周一（5日）東北季風增強，各地有感降溫，局部地區低溫有機會下探20度以下。彩雲颱風已到達輕颱上限，最快在今晚升級為中度颱風，對台灣沒有影響。
迎風面短暫雨 中南部午後有較大雨勢
中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（3）日東北季風稍微減弱，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，今（2）日到明（3）日清晨，宜蘭有局部大雨發生機率；其他地區明（3）日為多雲到晴的天氣，降雨主要是午後局部短暫陣雨，雨區擴大到新竹到台中、嘉義以南及其他山區，偶爾有局部較大雨勢。
周日（4日）東北季風減弱，剩下迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨發生機率。下周一（5日）另一波東北季風增強，下週一、下周二（6日）北部、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭有機會出現局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，南部及其他山區以午後雷陣雨為主。
下周三東北季風減弱 水氣減少
下周三（7日）、下周四（8日）東北季風減弱，水氣減少，不過大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，桃園以南多雲到晴，山區要留意午後降雨。下周一（5日）、下周二（6日）受到東北季風增強影響，北部、宜蘭、花蓮地區轉涼，北部、東半部高溫約25到30度，中南部高溫約30到32度。下周三（7日）到下周五（9日）各地早晚較涼，受到輻射冷卻效應，溫度會更下降，中部以北、東半部低溫約20到24度，局部地區低溫可能更低。
颱風部分，「彩雲」颱風在今（2）日下午2時已達到輕度颱風上限，預估在今天晚上增強為中度颱風，未來路徑會偏北，再往東北方向移動，接近日本，但距離日本還是有一段距離，對台灣沒有影響。
資料來源：中央氣象署
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中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明（3）日東北季風稍微減弱，大台北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，今（2）日到明（3）日清晨，宜蘭有局部大雨發生機率；其他地區明（3）日為多雲到晴的天氣，降雨主要是午後局部短暫陣雨，雨區擴大到新竹到台中、嘉義以南及其他山區，偶爾有局部較大雨勢。
周日（4日）東北季風減弱，剩下迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，南部及其他山區午後有局部短暫陣雨發生機率。下周一（5日）另一波東北季風增強，下週一、下周二（6日）北部、東北部、恆春半島有局部短暫陣雨，宜蘭有機會出現局部較大雨勢，其他地區多雲到晴，南部及其他山區以午後雷陣雨為主。
下周三（7日）、下周四（8日）東北季風減弱，水氣減少，不過大台北、東半部、恆春半島有零星短暫陣雨，桃園以南多雲到晴，山區要留意午後降雨。下周一（5日）、下周二（6日）受到東北季風增強影響，北部、宜蘭、花蓮地區轉涼，北部、東半部高溫約25到30度，中南部高溫約30到32度。下周三（7日）到下周五（9日）各地早晚較涼，受到輻射冷卻效應，溫度會更下降，中部以北、東半部低溫約20到24度，局部地區低溫可能更低。
颱風部分，「彩雲」颱風在今（2）日下午2時已達到輕度颱風上限，預估在今天晚上增強為中度颱風，未來路徑會偏北，再往東北方向移動，接近日本，但距離日本還是有一段距離，對台灣沒有影響。