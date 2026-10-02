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選戰倒數不到2個月，民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起「洋流」熱潮帶動話題，儘管選務行程滿檔，他仍回到國立台北大學犯罪學研究所上課。有該所學生在threads上分享上課畫面，並秀出兩人合影與帽子上的簽名，讓大批網友直呼羨慕。該學生在社群上發文，表示「犯研所學生=快速通關」，「幫老爸追星成功」，還秀出上課照片、兩人的合影以及簽名帽；照片中可見，沈伯洋正與同學討論一篇犯罪學的國際期刊論文；沈伯洋隨後親自留言，表示「歡迎大家來台北大學唸書！很容易遇到我」。該則貼文底下也釣出不少校友留言，表示「我也有一張，年初拍的，那時候還沒要選市長」、「老師我以前上犯罪學來不及找你簽名，現在校友還來得及嗎」、「好羨慕現在的學弟妹」、「我台北大學畢業的，想回去重唸了」、「犯研所要爆紅了」；另外有人則驚嘆沈伯洋的時間管控，表示「竟然還有時間海巡，果然是船長」、「你到底一天要幾個小時」、「也太拚命了」。