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質疑農業部雙標 張麗善：雲林水資源、土地都不是問題

多次與南亞科溝通 雲林縣府質疑：行政院卻關卡重重

喊話中央用同樣力道協助推動雲林重大建設

南亞科原評估赴雲林虎尾產業園區設廠，但縣府推動園區農地變更逾2年、歷經7次送審仍未獲農業部同意，近期南亞科投資布局出現變動。對此，雲林縣長張麗善昨（1）日表示，中央在整體經濟發展以及區域均衡的方向上，應該尊重企業的意願，現在這樣的情況對於整個區域發展而言，並不理想。其實雲林不缺水、不缺電，不缺地，也不缺人才，現在真正需要釐清的是，中央到底是什麼考量？應該讓地方及企業了解真正的原因。雲林縣政府指出，虎尾產業園區自113年3月至115年9月歷經7次送審，屢遭農業部提出質疑，遲未同意農變。今年9月農業部甚至要求須先將本案報請行政院核定是否為「重大投資案」或「重大建設」，否則難以採認其開發必要性，形同對雲林設下比同期其他園區更為嚴苛的行政門檻，不禁令人質疑雙重標準？張麗善強調，有訊息將風向帶到雲林缺水、土地等問題，這些問題其實都不是問題，因為農業部要求將本案報請行政院核定是否為「重大投資案」或「重大建設」，如果行政院可以透過重大建設來解決，就表示這些問題都不是無法克服的。張麗善表示，未來雲林還是會持續努力，希望能有更多企業進駐。她也強調，對於雲林未來的發展並不擔心，只要持續努力，提供企業更好的環境，相信還是會有更多企業願意進駐雲林。縣府表示，虎尾產業園區在招商引資方面，縣府自115年3月起即持續與南亞科進行多次接觸與溝通，短短半年內安排至少4次正式會議，持續就企業投資方向、園區開發條件及相關配套進行討論，並依企業需求持續提供必要資訊與協助。且台塑集團長期投資雲林，對雲林縣的投資環境熟悉深具信心，南亞科也一直以雲林為產業發展的重要基地。今天的變動，雲林縣政府深感遺憾。縣府指出，相較於南科嘉義園區、高雄白埔產業園區及屏東科學園區，在申請農業用地變更時，農業主管機關皆基於行政院政策指示、經濟部或地方主管機關認定具開發必要性，並未針對園區開發必要性提出質疑，即予以同意。反觀虎尾產業園區卻關卡重重，居心何在？縣府表示，雲林縣目前既有工業區進駐率已高達99.74%，產業用地極度匱乏。虎尾園區在用水方面採雙元供水、不抽地下水、不排擠農用；環評方面則放流水標準自主加嚴，並承諾進行土壤及地下水監測；隔離綠帶設置也已落實各項高標準規劃。縣府表示，面對雲林縣蛻變為「農工商科技城」的關鍵時刻，雲林縣廣大民眾及縣府團隊疾呼，期盼中央部會能秉持支持嘉義、高雄及屏東等園區的同等標準與力道，加速農業用地變更審查進度，協助推動雲林重大建設，創造優質多元的地方就業機會，實質造福雲林鄉親子弟。縣府也表示，近年來半導體及其關聯產業蓬勃發展，廠商對產業用地需求日益殷切。雲林縣境內中科虎尾園區用地已趨飽和，位於該園區以南約300公尺處的虎尾產業園區預定地，面積約29.75公頃，具備鄰近既有產業聚落的區位優勢，可作為半導體及其關聯產業廠商投資設廠的重要腹地，發揮產業群聚效益。縣府表示，因應縣內半導體及其關聯產業用地需求，虎尾產業園區已依法完成環境影響評估程序，園區發展定位明確。在基礎建設及生產條件方面，用水、用電等相關計畫亦已獲經濟部及電力公司同意，相關生產資源均已到位，已具備推動產業進駐及投資發展的基礎。