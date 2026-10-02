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▲台大醫院副院長、肺癌權威陳晉興分享，有一天我們都需要靠年輕醫師拯救生命，因此也必須好好教導學生。（圖／取自台大外科YouTube頻道）

▲台大醫院副院長陳晉興及急診部當時率領團隊緊急搶救恩師的生命。（圖／取自台大外科YouTube頻道）

近年醫護人力的短缺成為醫院重大隱憂。而台大醫院發布招募影片，盼能招募更多優秀的外科部、急診醫學部住院醫師。台大醫院副院長陳晉興及急診部主任張維典親自拍片，分享恩師當面倒地後，他們率領團隊搶救性命的故事，透過這段驚心動魄的經驗，也深刻體驗到，「有一天，我們都需要靠這些年輕醫師來搶救生命。」台大醫院1日正式發布「外科部暨急診醫學部住院醫師招募」影片，片中由肺癌權威陳晉興分享一段恩師突發倒地、自己與團隊接力搶救的驚險經歷。他提到，當時自己和台大醫院神經外科兼任教授蔡瑞章等人一起在打網球，當他們坐在休息區時，卻突然聽到「碰」一聲。跑上前發現蔡瑞章已經倒地不起。而蔡瑞章的另一半、師母也在家苦苦等候，遲遲未等到蔡瑞章返家，便覺有異。陳晉興指出，當下馬上替蔡瑞章檢查，完全摸不到脈搏、也沒有心跳、意識喪失等。「我知道這是非常嚴重的事情」他也立即撥打119。另一邊，台大醫院急診部接到消息，也立即派出醫護團隊協助。陳晉興說，經過急救，蔡教授的心跳、血壓完全沒有恢復跡象，研判需要緊急使用葉克膜，便通知所有人到急診準備。陳晉興透露，與蔡教授相處幾十年，他都沒生過大病，因此那天會發生這樣的情況也非常訝異。影片中，師母感嘆，當時狀況是靠學生搶救老師，自己也告訴蔡瑞章，「還好之前你有好好的教學生們，現在他們才能好好照顧你。」陳晉興說，經過這樣的事件，也深刻體驗到，「我現在必須好好教導學生」，因為有一天，包含我自己，「都需要靠我們教出來的年輕醫師拯救我們的生命」。