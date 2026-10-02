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韋淳祐打臉蘇巧慧：「直球對決」適用在自己身上

「晶華滾床案」二審改判引發前中國小姐張淑娟強烈反彈，她日前淚崩下跪控訴遭不實爆料摧毀名節，更公開點名民進黨新北市長參選人蘇巧慧是當年的「媒體幫兇」。事件持續延燒，台大前校長管中閔也發文聲援，對張淑娟的遭遇「感同身受」，更直指蘇巧慧已非首次，「她就是當年迫害我的幫兇之一」。管中閔表示，看到張淑娟女士在記者會上崩潰痛哭的畫面，心中萬分難過。有些傢伙不知道名譽對許多人的重要性，覺得可以用污衊、造謠和誹謗的方式去任意毀損他人的名譽，不僅毫無罪惡感，還沾沾自喜。若不嚴懲這些傢伙及其幫兇，何以還無辜的受害人一點公道？「對於張女士所受的傷害，我感同身受。提醒大家，蘇巧慧不是第一次當幫兇。」管中閔提到，2018年蘇巧慧參加張廖萬堅的記者會，荒謬地污衊自己論文抄襲，她就是當年迫害我的幫兇之一。而張廖萬堅在記者會後，被人在PTT舉發他自己的論文大量抄襲後，從此噤不敢言；更荒謬的是，張廖萬堅落選立委後，居然出任教育部次長。管中閔強調，蘇巧慧對於她為虎作倀的幫兇行為，才需要出面「直球對決」。與此同時，他也警告側翼、青鳥不要到版上戰論文，因為那是已經過臺大和教育部認證過的污衊。另外，針對蘇巧慧聲稱對晶華緋聞造謠「從未評論」，前國民黨新媒體部主任韋淳祐也還原時間序指出，資深媒體人周玉蔻在節目上公布張淑娟的名字後，直接問蘇巧慧：「你聽了不生氣嗎？」蘇巧慧則回答：「所有的家族確實都會被拿出來檢驗…當事情來的時候，我覺得最好的方式，真的就是直球對決，面對它、處理它，跟社會說清楚。」韋淳祐認為，這就是問題所在，如果真的「沒有評論」，最簡單的回答應該是：「這件事未經查證，我不評論。」但蘇巧慧沒有，她接了話，還給出了「直球對決、跟社會說清楚」的建議；4年後再說自己「從來沒有評論」。韋淳祐直言，至少應該回答3個問題：第一，當時有沒有查證？第二，現在回頭看，覺不覺得當時的發言不妥？第三，願不願意向張淑娟道歉？韋淳祐續指，更關鍵的是，蘇巧慧現在解釋，自己當時談的是「政治人物在選舉中都會面臨檢驗」。但張淑娟不是政治人物，也沒有參選，她只是一個與選舉無關的普通人，卻被捲入政治攻防，被公開姓名、被指為緋聞當事人。法院一、二審均已判周玉蔻、蔡玉真有罪；二審目前仍可上訴。張淑娟也公開表示，她認為當時參與節目討論的政治人物與網路攻擊，都是傷害的一部分。最後，韋淳祐重申，今天真正需要回答的，不是「我有沒有評論別人的私事」這種文字遊戲，而是當一個無辜的普通人被捲進政治攻防時，蘇巧慧當時說了什麼？現在，願不願意面對自己說過的話？蘇巧慧當年說，遇到事情最好的方式就是「直球對決」；那麼4年後，同樣的標準，也應該適用在自己身上。