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雙十國慶倒數計時，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（2）日主持國慶記者會，除了公佈國慶大會第二波主持人名單，中視當家主播哈遠儀和台視主播劉宜函外，也介紹今年國慶大會活動。值得一提的是，今年特別邀請內政部空勤總隊和北市府消防局聯合舉辦空地搜救操演，派出黑鷹直升機在總統府前廣場以70呎高難度空降救援。慶籌會曝空勤吊掛作業慶籌會秘書長吳堂安說，近期山域跟海域的救災，其實我們都仰賴內政部空勤總隊，這次也特別在府前，安排由黑鷹直升機模擬吊掛，譬如山域有發生災難時候，常會出動空勤總隊，所以這次會來辦一個吊掛作業。吳堂安表示，這次是包括台北市消防局，還有內政部空勤總隊全力協助，那最後會在景福門的前面，靠近懷寧路辦理一個演練，最後離場的時候，也會經過南北廣場，讓在場的所有貴賓，都可以了解到空勤救災作業。除了空勤總隊空地搜救操演外，內政部今年也集結不同領域的中央、地方及民間團體防災士組成遊行梯隊，逾2,500名防災士共襄盛舉，將平時累積的防災能量匯聚於國慶盛會，讓國人看見臺灣面對各項挑戰時，從中央到地方、從公部門到民間社會共同投入防災整備的決心。今年國慶大會序幕暖場由娜麓灣樂舞劇團以原住民族文化揭開序幕，國防部聯合樂隊暨三軍儀隊接續展現磅礡軍樂與精準操演，彰顯軍人榮耀。新北市私立莊敬高職表演藝術科結合科技元素，呈現多元街舞風格；臺中市私立曉明女中管旗隊以樂、旗、舞及隊形變化，帶來兼具聽覺與視覺的全新創作；最後由小島旦團隊融合客家音樂、舞蹈、劇場與土地意象，迎接國慶典禮。國慶典禮於上午10時開始，由籌備會主任委員韓國瑜擔任大會主席，總統將出席致詞。領唱國歌時，國旗機隊將吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗飛越總統府前廣場。大會主席入府邀請總統期間，將由115年世界合唱大賽童聲合唱組金獎的臺北市士林區三玉國小合唱團，與新竹縣尖石鄉桃山國小共同演出國慶禮讚，以歌聲獻上誠摯祝福。主題表演由憲兵以精湛操控技巧及隊形變換揭開序幕，國防部各型機隊進行空中分列式，國立體育大學帶來融合競技、文化與全民運動的演出。在國際賽事締造佳績的選手也將搭乘榮耀英雄車隊進場，接受國人致敬。消防署及空勤總隊將實施空地搜救演練，展現空中救援與緊急應變能量。今年國慶大會也融入防災及全社會防衛韌性元素。國家太空中心、海洋委員會、衛生福利部、警政署及消防署等單位將組成展演車隊，警政、消防、替代役及民間團體也將展示新式科技防災救援裝備，由陸軍專科學校展護國旗隊率先展開巨幅國旗，防災士隊伍接續進場遊行。活動最後，由空軍雷虎小組駕駛勇鷹高教機編隊，以彩煙衝場飛越總統府上空，為國慶大會畫下精彩句點。