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2026愛知名古屋亞運網球女雙4強今（2）日登場，中華隊「百搭天后」謝淑薇搭檔「小鋼砲」梁恩碩，強碰哈薩克組合丹妮莉娜（Anna Danilina）／普汀塞娃（Yulia Putintseva）。雙方鏖戰近2小時，兩盤都一路打進搶七，謝淑薇、梁恩碩關鍵時刻展現穩定度，最終以7：6（3）、7：6（5）直落二勝出，率先搶下金牌戰門票，也替中華隊保底一面銀牌。謝淑薇、梁恩碩昨晚才經歷一日多戰考驗，今日準決賽面對哈薩克強敵，開賽後仍迅速進入比賽節奏。對手丹妮莉娜、普汀塞娃都具備豐富巡迴賽經驗，擊球力量與底線壓迫性十足，雙方首盤一路互保發球局，形成高張力拉鋸。首盤戰成6：6後進入搶七，謝淑薇在網前的節奏變換與截擊判斷成為關鍵，梁恩碩則在底線穩定支援火力，兩人很快掌握主導權，最終以7：3拿下搶七，耗時1小時01分鐘先收首盤。第二盤哈薩克組合加強進攻，試圖用更具侵略性的抽球壓迫謝淑薇、梁恩碩，但謝梁配在發球局處理上相當冷靜。技術統計顯示，兩人在第二盤二發得分率高達90%，有效降低對手接發球搶攻的機會，也讓戰局再度維持膠著。雙方一路纏鬥到6：6，第二盤再度進入搶七。哈薩克組合數度追近比分，戰成5：5平手後，謝淑薇、梁恩碩頂住壓力，連拿關鍵2分，以7：5驚險收下搶七，最終直落二挺進決賽。這場勝利最關鍵之處，不只是直落二晉級，而是謝淑薇、梁恩碩連續兩盤都能在搶七局中把握細節。謝淑薇的大賽經驗、網前變化與節奏控制，讓中華隊在關鍵分不至於被對手強攻帶走；梁恩碩則用底線火力與積極回擊撐住對抗強度，讓哈薩克組合無法輕易掌握節奏。謝淑薇、梁恩碩率先闖進金牌戰後，中華隊已確定在本屆亞運網球女雙至少進帳一面銀牌。接下來另一組中華隊女雙詹皓晴／吳芳嫺將迎戰香港組合，若詹吳配同樣勝出，中華隊將連兩屆亞運在女雙項目完成「金包銀」壯舉。