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就寢時是否移除？專家：隨心即可

入住飯店時，總會看到整潔的床上，床尾附近橫鋪著一條「細長布條」。許多旅客心中或許都曾浮現過這個疑問：那條狹長、看似僅具裝飾效果的布料，究竟有何實際用途？睡覺時到底該不該把它拿掉？對此，日本連鎖商務飯店品牌「Super Hotel」公關負責人接受訪問，親自為大家揭開這條布條的由來與正式名稱，並分享如何以優雅且符合禮儀的方式使用。根據日媒《Grapee》報導，飯店公關指出，該條長布的正式名稱為「床尾巾」（Bed Throw，亦稱床旗或Foot Throw）。其歷史起源於歐美穿鞋入室的文化背景，許多外國旅客進房後若直接穿著鞋子躺在床上休息，鞋底的泥沙與髒污極易弄髒床單與被套，因此鋪上床尾巾作為保護屏障。不過，傳入習慣脫鞋進房的日本與亞洲等地後，其功能也產生了相應的在地化調整。業者表示，在日系飯店中，床尾巾更多是用於提升客房整體的視覺設計感與層次感。以Super Hotel為例，飯店方倡導「入室即脫鞋」的放鬆體驗，床單皆保持極高潔淨度，因此床尾巾在當地的裝飾意涵已大於防污實用性。此外，也方便讓旅客將手提包、行李箱等隨身物品暫時擺放在床尾巾上。針對旅客最關心的「睡覺時是否該將其拿掉」問題，飯店公關給出了相當寬鬆的解答：兩者皆可，完全取決於個人舒適度與睡眠習慣。若翻身時擔心被布料糾纏、或習慣較無束縛感睡眠環境的旅客，可在睡前直接將其取下；若不介意足部有布料覆蓋，直接蓋著入睡也無妨。雖然飯店並未對床尾巾的使用制定硬性規範，但業者也補充了一項展現個人素養的「隱形禮儀」：若決定在睡前將床尾巾取下，比起隨意扔在地上，「將其摺疊整齊後擺放在書桌或椅凳上」是更為俐落的做法。這不僅能讓客房空間維持整潔寬敞，也是對每日辛苦整理房務的清潔人員一份無聲的貼心與尊重。