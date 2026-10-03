小孟老師分析今（3）日十二星座運勢。
牡羊座：
工作：同事分憂解勞
感情：伴侶心有靈犀
財運：廣納專業意見
牡羊幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
金牛座：
工作：感激擁有工作
感情：製造約會樂趣
財運：大筆財務入帳
金牛幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
雙子座：
工作：富有服務熱忱
感情：願意為他付出
財運：在外有利洽商
雙子幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手
巨蟹座：
工作：拿捏輕重緩急
感情：情人默契十足
財運：發現許多商機
巨蟹幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座：
工作：積極調整心態
感情：派對遇到戀情
財運：小投資大賺錢
獅子幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：魔羯
處女座：
工作：充滿熱情希望
感情：內心非常狂野
財運：財務收益增加
處女幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座：
工作：與同事好相處
感情：收到告白情書
財運：對投資感興趣
天秤幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：天秤
天蠍座：
工作：工作突出表現
感情：適合多元表白
財運：收入大於支出
天蠍幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
射手座：
工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：賺錢慾望強烈
射手幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：水瓶
魔羯座：
工作：同事信任度增
感情：從傾慕轉相戀
財運：資金周轉頻繁
魔羯幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：做事放寬心態
感情：突顯感性一面
財運：留意市場訊息
水瓶幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙子
雙魚座：
工作：主管教導受益
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
雙魚幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：同事分憂解勞
感情：伴侶心有靈犀
財運：廣納專業意見
牡羊幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
金牛座：
工作：感激擁有工作
感情：製造約會樂趣
財運：大筆財務入帳
金牛幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
雙子座：
工作：富有服務熱忱
感情：願意為他付出
財運：在外有利洽商
雙子幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手
巨蟹座：
工作：拿捏輕重緩急
感情：情人默契十足
財運：發現許多商機
巨蟹幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座：
工作：積極調整心態
感情：派對遇到戀情
財運：小投資大賺錢
獅子幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：魔羯
處女座：
工作：充滿熱情希望
感情：內心非常狂野
財運：財務收益增加
處女幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
天秤座：
工作：與同事好相處
感情：收到告白情書
財運：對投資感興趣
天秤幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：天秤
天蠍座：
工作：工作突出表現
感情：適合多元表白
財運：收入大於支出
天蠍幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
射手座：
工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：賺錢慾望強烈
射手幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：水瓶
魔羯座：
工作：同事信任度增
感情：從傾慕轉相戀
財運：資金周轉頻繁
魔羯幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：巨蟹
水瓶座：
工作：做事放寬心態
感情：突顯感性一面
財運：留意市場訊息
水瓶幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙子
雙魚座：
工作：主管教導受益
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
雙魚幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：獅子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。