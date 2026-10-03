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小孟老師分析今（3）日十二星座運勢。牡羊座：工作：同事分憂解勞感情：伴侶心有靈犀財運：廣納專業意見牡羊幸運色：綠色貴人：巨蟹小人：金牛金牛座：工作：感激擁有工作感情：製造約會樂趣財運：大筆財務入帳金牛幸運色：橙色貴人：雙魚小人：處女雙子座：工作：富有服務熱忱感情：願意為他付出財運：在外有利洽商雙子幸運色：綠色貴人：金牛小人：射手巨蟹座：工作：拿捏輕重緩急感情：情人默契十足財運：發現許多商機巨蟹幸運色：棕色貴人：水瓶小人：雙魚獅子座：工作：積極調整心態感情：派對遇到戀情財運：小投資大賺錢獅子幸運色：橙色貴人：牡羊小人：魔羯處女座：工作：充滿熱情希望感情：內心非常狂野財運：財務收益增加處女幸運色：大紅色貴人：獅子小人：牡羊天秤座：工作：與同事好相處感情：收到告白情書財運：對投資感興趣天秤幸運色：黃色貴人：天蠍小人：天秤天蠍座：工作：工作突出表現感情：適合多元表白財運：收入大於支出天蠍幸運色：白色貴人：處女小人：天蠍射手座：工作：決策果斷正確感情：遇到年輕異性財運：賺錢慾望強烈射手幸運色：玫瑰色貴人：雙子小人：水瓶魔羯座：工作：同事信任度增感情：從傾慕轉相戀財運：資金周轉頻繁魔羯幸運色：棕色貴人：天秤小人：巨蟹水瓶座：工作：做事放寬心態感情：突顯感性一面財運：留意市場訊息水瓶幸運色：白色貴人：射手小人：雙子雙魚座：工作：主管教導受益感情：規劃婚後生活財運：多方進財機會雙魚幸運色：金色貴人：魔羯小人：獅子