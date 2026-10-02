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2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）跆拳道對打項目今（2）日展開，台灣好手王薇嘉在女子67公斤級在8強賽險勝中國選手邢佳妮，成功闖入4強賽；男子80公斤級的洪俊義也傳出捷報，在8強賽直落二擊退韓國選手姜在權，同樣殺進4強，由於跆拳道項目不設銅牌戰，中華隊今日確定保底2面銅牌。王薇嘉與洪俊義將在晚間的4強賽強碰伊朗選手謝赫拉爾（Saghar Moradi Sheikhlar）、哈薩克選手托魯加里（Batyrkhan Toleugali）。女子67公斤級的台灣好手王薇嘉，今日在首戰遭遇越南選手陳氏英雪（Tran Thi Anh Tuyet），以2：2、11：11拿下首勝，順利闖進8強賽。面對高出自己一顆頭的中國好手邢佳妮，王薇嘉在8強賽積極搶攻，靠著頭部得分取得優勢，不過邢佳妮在第一回合結束前將比分扳平。眼看雙方要以9：9平手結束首回，王薇嘉在秒數歸零前3秒將對手逼出界，中華隊教練團提出挑戰，經過畫面檢視，給予王薇嘉致勝的2分，以11：9收下首回。不過進入第二回合，王薇嘉被邢佳妮的節奏帶著走，很快就落居下風，以2：10輸掉第二回合。關鍵第三回合，王薇嘉找回節奏，連續幾波近身攻擊取得領先，最後以11：4拿下重要的一勝。4強賽王薇嘉將交手伊朗選手謝赫拉爾。男子選手方面，台灣好手洪俊義在首戰以17：2、12：1輕取菲律賓選手塞亞（Dave Cea）。8強賽遭遇韓國選手姜在權（Jaegwon Kang ），洪俊義第一回合以9：7險勝，第二回合延續氣勢以6：3拿下，最終直落二晉級4強賽，將交手哈薩克選手托魯加里。其他選手方面，女子49公斤級的王婕菱首戰以9：0、2：2擊退巴林選手卡拉瓦赫（Fatema Kalawadh），8強賽卻以0：0、0：3、2：2不敵菲律賓選手曼金（Tachiana Mangin），無緣挑戰4強賽。