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▲台灣男子高爾夫重砲王偉軒在名古屋亞運第3回合繳出68桿，以總成績199桿暫居並列第2，明日將以1桿之差全力向南韓名將金柱亨發起挑戰。（圖/TLPG提供）

▲老將詹世昌今日上演後9洞抓4鳥的大爆發，以單日65桿絕佳表現衝上並列第8，率領中華男團強勢站上並列第3的獎牌圈。（圖／官方提供）

2026愛知名古屋亞運高爾夫項目今（2）日進行第3回合，台灣男子高爾夫好手王偉軒繳出68桿，3回合總計199桿，暫時並列第2名，僅落後領先的南韓名將金柱亨1桿，明日最終回合仍保有衝擊金牌機會。女子組方面，「微笑球后」曾雅妮今天打出68桿佳績，3回合總計208桿，排名衝上並列第9。28歲王偉軒以開球距離遠聞名，是台灣高壇具代表性的「重砲手」，這項優勢也讓他在本屆亞運球場相對吃香。前兩回合結束後，王偉軒都暫居領先位置，今日第3回合他抓下4鳥、吞2柏忌，以低於標準桿2桿的68桿繳卡。3回合打完，王偉軒總桿數來到199桿，暫時並列第2名。雖然被南韓好手金柱亨超車，但差距僅有1桿，明日最終回合仍有機會重新搶回領先，向亞運金牌發起衝擊。中華高爾夫代表隊男子組今日整體表現不差。暌違20年再戰亞運的詹世昌狀態明顯升溫，前9洞抓下2鳥、吞1柏忌，轉場後手感更加火燙，後9洞再進帳4鳥，最終繳出65桿佳績，3回合總計203桿，排名衝上並列第8。洪健堯則暫時並列第23名。男團部分，中華隊在3回合結束後暫時並列第3，最終日仍要力拚站上頒獎台。女子組方面，「微笑球后」曾雅妮今天有所斬獲，全場抓下4鳥、吞2柏忌，以68桿繳卡，3回合總計208桿，排名衝上並列第9。曾雅妮暌違多年重返亞運舞台，前兩回合雖未能大幅推進名次，但第3回合打出低於標準桿成績，也替最終日留下追趕空間。前兩回合表現穩定的徐薇淩，今日則出現亂流，全場抓下1鳥，但吞下1次雙柏忌與1個柏忌，最終以高於標準桿2桿的72桿作收，3回合總計209桿，獨居第11名。錢珮芸同樣揮出72桿，總計210桿並列第12。女團方面，中華高爾夫代表隊目前暫居第4名，雖然尚未站上獎牌圈，但差距仍有追趕空間。明日最終回合，中華隊男子組將看王偉軒能否逆轉金柱亨、詹世昌能否延續火燙手感；女子組則期待曾雅妮、徐薇淩與錢珮芸聯手推進排名。本屆亞運高爾夫進入最後一天，中華隊在個人與團體項目都仍保有獎牌希望，最終回合將成為關鍵決戰。