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▲2026台東雙十國慶煙火主場選在卑南溪出海口南岸施放。（圖／取自饒慶鈴臉書）

▲2026台東雙十國慶煙火活動流程表（圖／取自台東縣政府官網）

台東雙十國慶煙火在台東！今年主場選在卑南溪出海口南岸，預計將施放長達30分鐘，其中24吋焰火亦為歷年之最。台東縣政府更盤點出10個最佳觀賞點，海陸絕佳地點一次收。今年國慶焰火再度移師台東舉辦，將於10月10日在台東市卑南溪出海口登場，今年以「世界的方舟：南島台灣」為主題，30分鐘的高空焰火展演搭配南島原住民族音樂，結合台東壯闊山海景觀，還有24吋大型焰火，更將是歷年之最。🟡「：2026年10月10日（星期六）：19:00~22:00，煙火預計晚間20:00登場，施放約30分鐘台東市卑南溪出海口南岸（鄰近台東海濱公園與國際地標）🟡「19:00 國慶大秀：即將成真火舞團19:20 童心牽世界：臺東縣立兒童合唱團19:30 貴賓致詞·啟炮儀式20:00 國慶焰火施放：臺北市立交響樂團附設青年管弦樂團20:30 南島派對：沈文程x李英宏x089舞團、葉璦菱、玖壹壹x金崙部落青年會22:00 晚會結束：主會場第一排：鄰海濱公園，視野好：博愛路口或浙江路口附近，同樣視野佳：臨海路與信義路口旁，好處是可以席地而坐，屬最近主場的制高點，由上往下看：有煙火倒映海面的光影：市區夜景與煙火同框：東海運動公園附近搭船票價：每人850元／人出發地點：富岡漁港購票方式：可洽長杰航運、龍鴻航業、帆利航運