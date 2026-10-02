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球員 守位 打數 安打 打點 得分 保送 劉瑄 游擊手 3 1 1 1 0 姜婷恩 中外野手 3 2 2 1 0 葉貴萍 右外野手 2 1 0 1 1 林鳳珍 二壘手 1 0 0 2 2 沈嘉玟 左外野手 3 1 0 1 0 陳家宜 一壘手 3 2 4 2 0 林志霙 指定打擊 1 0 0 1 0 林紀紜 捕手 2 1 0 2 0 何欹璠 三壘手 0 0 1 0 0

2026年名古屋亞運女子壘球賽事今（2）日上午於安城壘球場展開激烈交鋒，中華女壘代表隊在預賽最後一戰對決韓國隊。中華女將們在第4局徹底爆發，單局海灌10分擊潰對手防線，最終在4局提前以11：1「扣倒」南韓，強勢挺進明日的銅牌戰，對手將是菲律賓隊。本場賽事由總教練韓幸霖領軍，帶領杜雅婷、陳靖瑜等強將出擊。前3局雙方攻勢較為零星，中華隊僅在第3局攻下1分先馳得點。然而比賽進入第4局，中華女將的棒子徹底甦醒，打線串聯如同水銀瀉地，南韓隊連續換上包含先發金荷娜在內的4名投手仍無法止血。中華隊在第4局狂打超過一輪，憑藉著安打串聯與精準選球，單局海灌10分大局。反觀南韓隊僅能在第5局靠著零星安打追回1分。最終在雙方實力與氣勢懸殊的情況下，中華隊僅用了4局就以11：1的懸殊比數提前結束比賽。中華隊本場由杜雅婷掛帥先發，主投2.2局僅被敲1支安打無失分，送出2次三振；隨後接替登板的朱怡珊主投1.1局被敲3安失1分，成功把關勝利。打線方面，一壘手陳家宜表現最為亮眼，單場敲出2支安打、貢獻高達4分打點；中外野手姜婷恩同樣有2支安打、2分打點的優異表現。根據大會數據統計，南韓隊本場表現荒腔走板，不僅投手群遭到中華隊無情砲轟，游擊手金雅英更發生守備失誤。南韓全場僅擊出4支安打，其中李敏晶包辦2支；而中華隊則掃出8支安打，並徹底把握對手崩盤的機會擴大比分。這場關鍵的勝利讓中華女壘隊順利取得晉級資格。明日（3日），中華隊將在銅牌戰中迎戰菲律賓隊。菲律賓在此前的預賽中曾與中華隊交手，中華隊期盼能延續今日的火燙手感，全力將亞運銅牌留在台灣。