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空軍「鳳翔專案」對美採購66架全新F-16V（block70）戰機，首批2架（編號6727、6728）今（2）日飛抵台東志航空軍基地。對此，總統賴清德表示，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也展現台灣強化自我防衛、以實力確保和平的堅定決心；他也向國人強調，維護台海和平穩定，是政府堅定不移的目標；而強化國防，提高武力侵犯台灣的代價，降低誤判及衝突的風險，讓和平更有保障。賴清德透過臉書表示，今天，向美國採購的首批兩架F-16V BLK70戰機抵達台灣，「歡迎生力軍加入捍衛台海領空、守護自由與和平的行列」，這是提升台灣空防戰力的重要進展，也展現台灣強化自我防衛、以實力確保和平的堅定決心。賴清德說，感謝空軍官兵，以及台美雙方參與這項任務的所有同仁，也感謝美國政府長期支持台灣提升自我防衛能力，持續深化台美安全合作。他說，面對中國軍機持續侵擾台海周邊，空軍官兵日夜堅守崗位，承擔繁重的戰備任務，政府有責任充實國軍裝備，支持官兵履行保家衛國的使命。賴清德指出，這批新式戰機具備先進雷達與航電系統，能提升偵測威脅及掌握空中情勢的能力，並運用既有F-16機隊的訓練與維修經驗，逐步形成更完整的空防戰力。賴清德提到，要向國人強調，維護台海和平穩定，是政府堅定不移的目標；而強化國防，提高武力侵犯台灣的代價，降低誤判及衝突的風險，讓和平更有保障。賴清德說，台海的和平穩定，攸關全球的安全與繁榮。近期，多個歐洲及印太國家再次表達對台海和平的支持；美國也重申，將與包括台灣在內的印太夥伴共同推進安全。台灣會善盡自我防衛的責任，與理念相近國家深化合作，共同維護區域穩定。賴清德表示，首批F-16V BLK70交機後，政府會持續掌握後續交付進度，落實接裝整備與訓練，讓國人的國防投資，成為保衛國家的堅實力量，「投資國防，就是投資和平，讓我們一起支持國軍，共同守護台灣的民主自由，讓人民安心生活」。