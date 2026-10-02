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▲「高雄市教保資源中心及教保服務機構法律諮詢服務據點」聯合揭牌儀式。（圖／高市府教育局提供）

▲「教保服務機構法律諮詢服務據點」特別商請律師公會的專業律師駐點，為高雄各教保機構提供專業、快速且免費的法律諮詢，打造一個零壓力、超有溫度的諮詢管道。（圖／高市府教育局提供）

▲「教保服務機構法律諮詢服務據點」特別商請律師公會的專業律師駐點。（圖／高市府教育局提供）

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育兒路上不孤單，高雄幫幼兒園把「教寶」與「法寶」通通準備好了！高市府教育局日前舉辦「高雄市教保資源中心及教保服務機構法律諮詢服務據點」聯合揭牌儀式。現場不只有活潑可愛的幼兒園小朋友帶來萌度爆表的舞蹈表演，更安排了溫馨隆重的揭牌儀式，象徵高雄在幼兒教育與法治保障上雙管齊下，為幼兒成長築起最堅固、最溫暖的防線。高雄市教保資源中心的成立，不僅是教保資源整合的新起點，更是高雄持續重視幼兒教育、支持第一線教保人員的重要展現。中心將秉持「專業、支持、服務」的理念，配合教育局幼兒教育政策，持續與教育現場攜手合作，從行政支援、專業成長到資源整合，建立教保現場與教育行政之間更完整的支持與溝通機制，讓每一項教育政策都能更有效地落實於幼兒園，也讓每一位幼兒都能在安全、友善且充滿學習機會的環境中快樂成長。同步揭牌的「教保服務機構法律諮詢服務據點」，特別商請律師公會的專業律師駐點，為高雄各教保機構提供專業、快速且免費的法律諮詢，打造一個零壓力、超有溫度的諮詢管道。115年9至12月為此項法律諮詢服務試辦階段，服務對象除了教保機構以外，自10月起擴大服務對象至國小、國中、高中職等三級學校，皆可依相關程序提出申請，讓學校有實際法律諮詢需求時，都能獲得專業支持。教育局期盼藉由制度化的法律諮詢服務，讓第一線人員在面對問題時「找得到人、問得到方向、獲得到協助」。教育局局長吳立森表示：「高雄市教保資源中心的成立，以及教保服務機構法律諮詢服務的正式啟動，不僅是教保資源整合的新起點，更是高雄持續重視幼兒教育、支持第一線教保人員的重要展現。教保機構是照顧港都市民下一代的最重要核心！第一線夥伴每天全心全意投注在教育與陪伴孩子上，絕不該讓繁複的法規或經營疑難雜症成為大家身上的負擔。」局長吳立森強調，高雄市教保資源中心及教保服務機構法律諮詢服務據點設在鳳山區忠孝國小，主要是基於「資源共享、共榮共育」的理念，發揮學校新設現代化設施的空間優勢。有了超級「教寶」和「法寶」當強大後盾，學校就能完全無後顧之憂，安心辦學、快樂教書，一起給高雄的孩子們一個最棒、最放心的成長環境！未來，教育局將持續傾聽教保現場需求，整合行政與專業資源，建立更即時、更有效率且更具支持性的服務網絡，讓教育行政成為教保現場最堅實的後盾，與全市教保服務機構攜手打造安全、專業、安心且優質的幼兒教育環境。