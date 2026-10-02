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▲大葉高島屋董事長葉季展（圖中）；大葉高島屋企劃本部副本部長林建成（圖左）。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲大葉高島屋2026年週年慶將在10月8日至27日盛大登場，為期20天。（圖／記者鍾怡婷攝）

百貨業餐飲品牌成為吸客關鍵，大葉高島屋企劃本部副本部長林建成表示，旭集開幕第一年營收就達4.8億元，如今營收更接近5億元，今年也持續強化餐飲陣容，新加入王品集團旗下阪前鐵板燒、聚 日式鍋物等，目前餐飲營收占比約3成。副本部長透露，明年有望引進教父牛排、TGI FRIDAYS外林建成提到，大葉高島屋餐飲陣容強勁，餐飲店王旭集開幕第一年營收就達4.8億元，如今營收更接近5億元。今年也新加入王品集團旗下阪前鐵板燒，為百貨店第二間，獨家設置甜點區，「品牌不是獨家，但設備要是獨家，才能吸引民眾；以及來自日本北九州烏龍麵第一品牌《資先生烏龍麵》，為進駐台灣的首家店，選擇大葉高島屋看中的就是天母商圈的消費力及外籍居民客群。林建成表示，大葉高島屋早期引進餐飲品牌時，較重視品牌知名度，但現在招商策略有所改變，除了品牌本身，也會考量餐飲品項是否完整，希望把各個品類中的人氣品牌帶進商場，例如日式有壽司郎、吃到飽則有旭集，透過不同餐飲選擇滿足消費者需求。明年大葉高島屋仍將把餐飲列為招商重點。林建成透露，目前西式餐飲相對較少，因此洽談「教父牛排」、TGI FRIDAYS等品牌，目前相當有機會進駐，不過尚未拍板定案；另外也將引進日本高島屋的日式複合型大型店，結合雜貨、服飾等商品，不過品牌名稱目前尚未公布。大葉高島屋今年也升級APP，改版後加入更多互動功能，新增消費電子集點卡、線上互動刮刮卡等功能。APP推出「神燈禮」，預計在館內20個區域設置感應器，讓消費者經過指定區域時，即時取得優惠券或品牌活動資訊。林建成表示，過去百貨主要透過紙本DM傳遞優惠，但資訊無法即時送到消費者手上，未來透過APP將打造更即時的互動體驗。明年」，規劃服務體驗式的消費，將導入SPA、瑜伽教室、醫美、高爾夫等服務，讓消費者不只是來買東西，而是能在商場待上一整天，滿足休閒、餐飲、運動與生活需求。除了餐飲，大葉高島屋也將擴大戶外及年輕客群布局。林建成指出，明年還會增加韓系品牌、高爾夫用品，以及潮流、街頭服飾，希望進一步吸引年輕消費者。天母商圈相較台北市其他百貨聚落，並非以辦公人口密集著稱，因此如何讓消費者「特地來一趟」，再把吃飯客轉化成逛街、消費，成為大葉高島屋招商的重要課題。大葉高島屋「旭集」能創造接近5億元年營收，也反映出高人氣餐飲確實具備替商場帶客的效果。更值得注意的是，大葉高島屋明年的招商方向不只停留在「吃」。從教父牛排、TGI FRIDAYS補足西式餐飲，到醫美、SPA、瑜伽、室內高爾夫等體驗型服務，再搭配韓系、潮流及高爾夫品牌，可以看出百貨正在把消費場景從「買東西」往「待一整天」延伸。大葉高島屋2026年週年慶將在10月8日至27日盛大登場，為期20天。週年慶首五日，擁有大葉高島屋聯名卡及APP會員資格的消費者，消費滿6000元，即可享有總值1550元購物券，再加上回饋點數，整體回饋率最高可達32.5%。點數回饋部分，今年「滿千送百」活動再加碼，全館消費每滿3800元，即可獲贈價值400元點數（1600點）；家電區消費每滿6,000元即可獲得價值300元點數（1200點）。在營運表現方面，大葉高島屋年營收目標超過55億元，並朝60億元邁進；今年週年慶則設定8億元目標，較去年7.3億元增加約9.6%。林建成表示，目前成長動能以「餐飲為重要推力」，而等到北市科發展成熟後，預期商務客與新消費人口增加，將進一步推升商場業績。