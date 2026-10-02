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老韓流、新洋流交鋒！成2026選戰核心風向

民進黨台北市長參選人沈伯洋「洋流」聲勢受到關注，更被拿來與過去的「韓流」相提並論；如今，「老韓流」再度啟動，立法院長韓國瑜將展開全台輔選行程，週末南下替台中市長參選人江啟臣站台，屆時預計促成「漢子、燕子、禿子」再度合體。對此，政治評論員吳靜怡認為，此舉透露出韓國瑜對最後2個月選情的高度警覺，同時示警「傅崐萁們」已沒有犯錯空間。「韓國瑜為何突然拉警報？」吳靜怡指出，原訂國慶後才下鄉輔選，洋流一外溢，行程提前到10月4日，上午台中，替江啟臣成立競選總部站台；下午板橋第一運動場「板橋大集結」，挺老副手李四川，侯友宜、蔣萬安可望同台，黃國昌也被邀請，十月下旬接著宜蘭吳宗憲、雲林張嘉郡、台南謝龍介、高雄柯志恩。院內、院外同時出手，顯然透露韓國瑜對最後2個月選情的高度警覺。今年8月審總預算時，韓國瑜就曾因傅崐萁缺席朝野協商，直接丟出三個選項：「本人來、授權、辭掉總召。」韓國瑜在新會期閉門會議講得很白：「民眾都在問，到底審不審預算？」吳靜怡直言，國民黨已經沒有犯錯空間，至於韓國瑜在防誰？防的是「傅崐萁們」把整條船撞沉。接著，吳靜怡提到，行政院把「普發現金 1 萬元」、「育兒津貼」、「地方建設」全部綁在總預算裡；換句話說，明年的現金、家庭支持、地方財源與重大建設，都能與「總預算何時通過」產生直接政治連結，還強調「力拚農曆春節前發放」，民進黨這招叫「陽謀」，球直接塞到在野黨胸口。吳靜怡點出，現在可以看到國民黨5個警訊，包括容錯率警訊、傳播警訊、黨團整合警訊、藍白合作警訊，以及動員警訊。而韓國瑜院外衝鋒，急著幫李四川站台，透露2026的「冷、脆、恐」3大窒息危機。吳靜怡進一步分析，當老韓流、新洋流兩股浪潮交鋒，逼得韓國瑜提早出馬扮演全台藍營「防波堤與推進器」，既要防止國會暴衝被洋流反噬，又得替選風偏冷的地方選將注入熱度，不僅考驗老派群眾魅力能否再度突破同溫層，也檢驗意識形態空戰能否跨出基本盤轉化為實質過半選票，成為左右2026選戰格局的核心風向。