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時序進入第4季，正值資產配置的重要階段，即便台股再創新高，面對通膨與金融市場波動，銀行觀察到客戶對資金靈活配置及穩健停泊的需求增加，加上美國升息，國際美元走強，美元指數突破102，不少銀行持續祭出新台幣及美元優利存款方案，不論新台幣活儲或是美元定存年利率最高還有12%，只是不少銀行也有條件限制，建議存前要多比較，尤其美元還要考慮匯率風險，才不會賺了利息賠了匯差。以王道銀行來說，至今（2026）年12月30日止，凡新開存款帳戶者自成功開戶次一營業日起算一個月內，新台幣活儲帳戶日終餘額新台幣10萬元以內，享年利率12%，新台幣100001元至20萬元享年利率2.1%，超過新台幣20萬元則依王道銀行活儲牌告利率計息。同時，自成功開戶日起至2027年1月29日15:30止，可享美元1個月期高利定存優惠，其中單筆定存金額美元300元至3000元享年利率6%，單筆定存金額美元3001元至10000元則享年利率12%優惠，每人於前述不同方案中，最多可各存一筆。另外，不限新舊客戶，至今年12月31日15:30止，王道銀行所有客戶凡承作當下存款總餘額較9月10日日終存款餘額新增的資金，可享6個月期定存年利率2.4%優惠；不限新舊資金則可享有新台幣6個月期定存年利率2.2%及3個月期定存年利率2.2%優惠，單筆起存金額皆為新台幣2萬元，單筆最高上限皆為新台幣1000萬元。針對美元資產配置需求，王道銀行推出美元高利定存，即日起至11月30日15:30止，所有客戶凡承作當下存款總餘額較2026年9月30日日終餘額新增資金，享美元定存3個月期年利率5%，亦可享美元定存6個月期年利率4.8%，單筆起存金額1000美元，單筆上限10萬美元。王道銀行另推出不限新舊資金皆可參與的方案，即日起至12月31日15:30止，可享美元6個月期定存年利率4.6%優惠，單筆起存額1000美元，單筆上限10萬美元。聯邦銀行旗下New New Bank數位帳戶推出新戶限定「台幣活儲最高10%」方案，至12月期間開立數位帳戶的新存戶，即享「開戶當月21日至次月20日」為期1個月台幣活儲年利率10%，優惠限額為存款平均餘額15萬元。既有存戶及新戶優惠期滿後，也能參與指定任務持續享有優利存款，只要下半年任一月份，擇一完成「推薦開戶、證券定期定額、金融卡消費」其中一項指定任務，就能升等成為「金級會員」，於完成任務的次月撥息時，享當期活儲年利率3%，優惠限額存款平均餘額40萬元，優惠資格每月檢視，最多享6個月高利回饋，兼顧資金流動性及利息收益。因應民眾外幣資產配置需求，同步推出美元高利定存方案。自7月至12月期間，不論新舊存戶，以「換匯新資金」辦理3個月期美元定存，享年利率10%，每人優惠額度美金2000元；辦理6個月期美元定存，享年利率6%，每人優惠額度美元3000元。不僅如此，透過線上結匯指定12種外幣（含美元、歐元、日幣等）還可享牌告匯率加減碼優惠，美元結匯最高折讓3.5分，對於有短期外幣資產需求的存戶，不僅省手續費，還可以賺利息。滙豐銀行至12月底也針對「合格卓越理財尊尚」客戶，推出3個月新台幣定存年息最高4%優惠，單筆最低承作金額為新台幣300萬元，每一客戶承作限額也有規定。在外幣佈局方面，聯準會升息帶動美元走強，加上10月連假掀起的旅遊與換匯需求，滙豐銀行趁勢為「合格卓越理財尊尚」及「合格卓越理財」新客戶推出美元定存3個月年息最高7%活動。另有7大外幣換匯優利定存活動，客戶換匯至美元或其他主流非美貨幣紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元、日圓，享7天期年息8%的高利。渣打銀行也推出台、外幣優利定存專案，只要是全新合格優先私人理財貴賓新資金達門檻，符合活動條件可享專屬美元定存年息最高7%；合格優先私人理財新戶達指定條件，可享新台幣定存年息最高5%。LINE Bank推出「新資金限定台幣專案定存」及「不限新、舊資金的新台幣專案定存」，專案期間延長至10月30日，活動期間符合資格之新資金台幣存款，最高可享13個月期年利率2.3%的優惠利率；不限新資金的新台幣存款，最高享13個月期年利率2.2%優惠利率。兩種台幣專案定存方案，今年8月底都調高每位客戶存款上限至20筆（原10筆），最高存款金額提高到6000萬元。除專案定存之外，對於短期需要資金運用、尚在等待進場時機的投資人來說，活存利率高達1.5%的「口袋帳戶」是資金停泊首選；無須綁約也無須解任務即可輕鬆享有，每位客戶最高可存3000萬元。合庫銀行推出「2026合優利5」美元定期存款優利專案，提供3個月及6個月兩種天期選擇，至11月5日止，凡屬新資金，不論為新台幣結購或自他行匯入，達3000美元起存門檻，6個月期最高年利率4.05%，可依自身資金需求選擇適合方案，在兼顧流動性與收益性的同時，提升整體資產配置效益。