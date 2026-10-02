雙十國慶倒數計時，身兼慶籌會主委的立法院長韓國瑜今（2）日主持國慶記者會，今年國慶晚會將於9日晚間在新北市板橋第一運動場舉辦，開放1.2萬人入場並設有第二轉播區。共計將有8段精彩演出，更請來演唱經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本代表性的歌姬大黑摩季壓軸演出。
國慶晚會10/9登場
今年的國慶晚會，由劉傑中和陳明珠主持，預計傍晚4時30分開放入場，晚間6時正式開始、6時30分晚會表演至9時25分。
新北市府表示，今年國慶晚會從新北多元城市特色出發，融合閩、客、原等多元族群文化，從暖場起共規劃8段精彩演出。包括曾獲金曲獎肯定的桑布伊 SANGPUY、鄭宜農 Enno Cheng、黃子軒 ZiXuan Huang，以及「三姊」江淑娜、HowZ等歌手；更邀請演唱經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本代表性的歌姬大黑摩季、韓國獨立民謠歌手李瀧 Lang Lee，以及印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang，以不同語言及音樂風格齊聚國慶舞臺。晚會也集結T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊、新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團、新北市少年合唱團等表演團隊，並結合變裝皇后、競技啦啦隊等跨界演出。
國慶晚會場地在板一
新北市政府指出，新北是全台人口最多的城市，也是匯聚多元族群、文化與生活樣貌的城市。今年首度承辦國慶晚會，不僅希望透過國家慶典凝聚全民情感，更以「世界的舞台．齊聚台灣」為核心，以音樂及表演作為跨越語言的交流媒介，向海內外朋友展現台灣多元文化的豐沛活力，以及新北開放、包容的城市特色。
晚會場地板橋第一運動場鄰近板橋車站，匯集臺鐵、高鐵、捷運及公車轉運等大眾運輸系統，方便各地民眾前往。10月9日中午起，板橋第一運動場戶外廣場也將推出「新北萬花筒」，匯集新北在地多元文化攤位及表演活動，讓國慶活動從白天一路延續至夜晚，民眾可提早抵達板橋參與周邊活動，再接續欣賞晚間精彩演出。
推新北、台東3日遊
適逢國慶連假，新北市也推出「文化漫旅Chill新北」系列遊程，其中規劃10月9日至11日「新北X臺東國慶大串聯三日遊」，串聯10月9日新北國慶晚會、10月10日臺東國慶焰火，以及兩地特色景點；另推出淡水、板橋、三重、三峽、鶯歌等多條新北一日遊程，邀請民眾以國慶盛會為起點，走進城市街區、文化場館及特色景點，從不同角度認識新北。
115年國慶晚會將於10月9日（五）晚間6點於新北市板橋第一運動場舉行，亦可鎖定TVBS 56頻道及TVBS NEWS YouTube頻道同步收看，相關晚會節目、轉播及活動資訊，可至115年國慶晚會活動官網查詢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年的國慶晚會，由劉傑中和陳明珠主持，預計傍晚4時30分開放入場，晚間6時正式開始、6時30分晚會表演至9時25分。
新北市府表示，今年國慶晚會從新北多元城市特色出發，融合閩、客、原等多元族群文化，從暖場起共規劃8段精彩演出。包括曾獲金曲獎肯定的桑布伊 SANGPUY、鄭宜農 Enno Cheng、黃子軒 ZiXuan Huang，以及「三姊」江淑娜、HowZ等歌手；更邀請演唱經典動畫《灌籃高手》片尾曲的日本代表性的歌姬大黑摩季、韓國獨立民謠歌手李瀧 Lang Lee，以及印尼獨立流行搖滾樂團Grrrl Gang，以不同語言及音樂風格齊聚國慶舞臺。晚會也集結T.S.D鐵四帝文化藝術創意團隊、新北市交響樂團、龍潭愛樂管弦樂團、新北市少年合唱團等表演團隊，並結合變裝皇后、競技啦啦隊等跨界演出。
國慶晚會場地在板一
新北市政府指出，新北是全台人口最多的城市，也是匯聚多元族群、文化與生活樣貌的城市。今年首度承辦國慶晚會，不僅希望透過國家慶典凝聚全民情感，更以「世界的舞台．齊聚台灣」為核心，以音樂及表演作為跨越語言的交流媒介，向海內外朋友展現台灣多元文化的豐沛活力，以及新北開放、包容的城市特色。
晚會場地板橋第一運動場鄰近板橋車站，匯集臺鐵、高鐵、捷運及公車轉運等大眾運輸系統，方便各地民眾前往。10月9日中午起，板橋第一運動場戶外廣場也將推出「新北萬花筒」，匯集新北在地多元文化攤位及表演活動，讓國慶活動從白天一路延續至夜晚，民眾可提早抵達板橋參與周邊活動，再接續欣賞晚間精彩演出。
推新北、台東3日遊
適逢國慶連假，新北市也推出「文化漫旅Chill新北」系列遊程，其中規劃10月9日至11日「新北X臺東國慶大串聯三日遊」，串聯10月9日新北國慶晚會、10月10日臺東國慶焰火，以及兩地特色景點；另推出淡水、板橋、三重、三峽、鶯歌等多條新北一日遊程，邀請民眾以國慶盛會為起點，走進城市街區、文化場館及特色景點，從不同角度認識新北。
115年國慶晚會將於10月9日（五）晚間6點於新北市板橋第一運動場舉行，亦可鎖定TVBS 56頻道及TVBS NEWS YouTube頻道同步收看，相關晚會節目、轉播及活動資訊，可至115年國慶晚會活動官網查詢。