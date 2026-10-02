Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play、DMM GAMES專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於今日追加了主要關卡「機動戰士V鋼彈」。配合本次更新，遊戲中也推出了新增UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」的精選機體補給。此外，除了My Card Web Store全新加碼贈送「鑽石3,000個」外，紀念1.5周年的「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」、「主要關卡追加紀念階段使命」及「強敵來襲事件」等多項活動亦同步舉辦中。
＜由此下載應用程式＞
App Store/Google Play
https://ggetww.go.link/cbxME
＜官方SNS＞
https://www.facebook.com/ggene.eternal.tw/
追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」！
已追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」！同時，在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士V鋼彈》中的《STAND UP TO THE VICTORY ～TO THE VICTORY～》等經典樂曲！請務必於期間內打開BGM，遊玩相關關卡！此外，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士V鋼彈》！敬請搭配主要關卡，同步欣賞精彩動畫。
※完成主要關卡「機動戰士鋼彈F91」關卡5即可解放。
※樂曲預計試聽期間：現正登場 ～ 10/29 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※動畫觀賞期限依作品而異。詳細觀賞期限請見作品上架時的公告，或使用「圖鑑＞動畫觀看」查詢。
※使用PC版Google Play Games、DMMGAMES遊玩時，無法使用動畫觀看功能。
※詳情請至遊戲內查看。
UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」等陣容正於精選機體補給中登場！
限期登場單位UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」於精選機體補給中隆重登場！並有UR「葛拉坦(EX)」／UR「卡提珍那‧魯斯」及限期UR支援人員「羅伯特‧戈梅斯&琳荷斯Jr.」全新登場！此外，為紀念1.5周年，僅此次「交換Pt」的陣容與「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」相通！
▼機體補給詳情▼
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」現正登場！
在「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」中，第100次補給保證獲得UR單位。限定UR「Hi-ν鋼彈(EX)」／「阿姆羅‧雷」、限定UR「神威鋼彈(EX)」／「多門‧火州」、限定UR「天狼王型獵魔鋼彈(EX)」／限定UR「三日月‧奧古斯」，以及限定UR支援人員「奧特‧米塔斯&擬‧阿卡馬(隆德‧貝爾)」再次登場！第100次補給時保證獲得的UR單位，有30%機率會是任一精選單位。各單位的出現機率，請至遊戲內查看。
▼機體補給詳情▼
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」現正登場！
「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」現正舉辦中！收集可在「1.5th Anniversary登入獎勵第1波」、「1.5th Anniversary板塊使命」等處獲得的專用票券，即可進行活動限定機體補給。收集47張票券即可保證獲得2架以上UR單位！千萬別錯過！
▼機體補給詳情▼
※預計登場期間：現正登場 ～ 11/7 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
推出「強敵來襲」事件！「里格‧林格」以強敵之姿登場
「里格‧林格」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「里格‧林格」吧！
▼事件詳情▼
‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 10/16 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
為紀念追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」，「主要關卡追加紀念階段使命」現正登場！
為紀念追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」，遊戲內現正舉辦「主要關卡追加紀念階段使命」。達成使命可獲得「索羅安特(神聖軍事同盟規格)」和鑽石等報酬。請務必踴躍挑戰，試著完成所有使命吧！
▼活動詳情
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※活動可能不經預告逕行變更或終止。
※詳情請至遊戲內查看。
歡慶1.5周年！優惠鑽石包現正於My Card Web Store和遊戲內熱賣中！
全新加碼！My Card Web Store免費送出「鑽石3,000個」！
為紀念1.5周年，「1.5th Anniversary優惠鑽石包」、「Web Store限定1.5th Anniversary優惠鑽石包」現已開始販售。此外，於1.5周年紀念期間內，Web Store全新加碼贈送3,000個鑽石，每位玩家限領一次！
●Web Store商品一覽
[1.5th Anniversary]保證獲得UR單位券組合包(鑽石×10,800+其他)
[1.5th Anniversary]保證獲得UR支援人員券組合包(鑽石×10,800+其他)
[1.5th Anniversary]優惠鑽石包A(鑽石×650+其他)
[1.5th Anniversary]優惠鑽石包B(鑽石×4,300+其他)
[1.5th Anniversary]優惠鑽石包C(鑽石×14,500+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包A(鑽石×4,000+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包B(鑽石×6,700+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包C(鑽石×13,400+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]鑽石禮物
■My Card Web Store
https://ggetmycard.com/ggene
預計販售期間：販售中 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
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追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」！
已追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」！同時，在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士V鋼彈》中的《STAND UP TO THE VICTORY ～TO THE VICTORY～》等經典樂曲！請務必於期間內打開BGM，遊玩相關關卡！此外，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士V鋼彈》！敬請搭配主要關卡，同步欣賞精彩動畫。
※樂曲預計試聽期間：現正登場 ～ 10/29 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※動畫觀賞期限依作品而異。詳細觀賞期限請見作品上架時的公告，或使用「圖鑑＞動畫觀看」查詢。
※使用PC版Google Play Games、DMMGAMES遊玩時，無法使用動畫觀看功能。
※詳情請至遊戲內查看。
UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」等陣容正於精選機體補給中登場！
限期登場單位UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」於精選機體補給中隆重登場！並有UR「葛拉坦(EX)」／UR「卡提珍那‧魯斯」及限期UR支援人員「羅伯特‧戈梅斯&琳荷斯Jr.」全新登場！此外，為紀念1.5周年，僅此次「交換Pt」的陣容與「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」相通！
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」現正登場！
在「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」中，第100次補給保證獲得UR單位。限定UR「Hi-ν鋼彈(EX)」／「阿姆羅‧雷」、限定UR「神威鋼彈(EX)」／「多門‧火州」、限定UR「天狼王型獵魔鋼彈(EX)」／限定UR「三日月‧奧古斯」，以及限定UR支援人員「奧特‧米塔斯&擬‧阿卡馬(隆德‧貝爾)」再次登場！第100次補給時保證獲得的UR單位，有30%機率會是任一精選單位。各單位的出現機率，請至遊戲內查看。
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」現正登場！
「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」現正舉辦中！收集可在「1.5th Anniversary登入獎勵第1波」、「1.5th Anniversary板塊使命」等處獲得的專用票券，即可進行活動限定機體補給。收集47張票券即可保證獲得2架以上UR單位！千萬別錯過！
※預計登場期間：現正登場 ～ 11/7 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
推出「強敵來襲」事件！「里格‧林格」以強敵之姿登場
「里格‧林格」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「里格‧林格」吧！
▼事件詳情▼
‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 10/16 10:59 (GMT+8)為止
※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。
※詳情請至遊戲內查看。
為紀念追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」，「主要關卡追加紀念階段使命」現正登場！
為紀念追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」，遊戲內現正舉辦「主要關卡追加紀念階段使命」。達成使命可獲得「索羅安特(神聖軍事同盟規格)」和鑽石等報酬。請務必踴躍挑戰，試著完成所有使命吧！
▼活動詳情
‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止
※活動可能不經預告逕行變更或終止。
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歡慶1.5周年！優惠鑽石包現正於My Card Web Store和遊戲內熱賣中！
全新加碼！My Card Web Store免費送出「鑽石3,000個」！
為紀念1.5周年，「1.5th Anniversary優惠鑽石包」、「Web Store限定1.5th Anniversary優惠鑽石包」現已開始販售。此外，於1.5周年紀念期間內，Web Store全新加碼贈送3,000個鑽石，每位玩家限領一次！
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[1.5th Anniversary]保證獲得UR支援人員券組合包(鑽石×10,800+其他)
[1.5th Anniversary]優惠鑽石包A(鑽石×650+其他)
[1.5th Anniversary]優惠鑽石包B(鑽石×4,300+其他)
[1.5th Anniversary]優惠鑽石包C(鑽石×14,500+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包A(鑽石×4,000+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包B(鑽石×6,700+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包C(鑽石×13,400+其他)
[WebStore限定][1.5th Anniversary]鑽石禮物
■My Card Web Store
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