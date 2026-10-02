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▲隨著全新主要關卡開放，玩家將可透過遊戲內的開發路線圖，獲得「V2鋼彈突擊型」與「里格‧孔提歐」等強力單位。（圖／品牌提供）

▲配合本次改版，全新限定單位UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」與UR「贊斯派因(EX)」同步於精選機體補給中強勢登場，為玩家陣容增添強大戰力。（圖／品牌提供）

▲歡慶上線1.5周年，限定UR「Hi-ν鋼彈(EX)」、「神威鋼彈(EX)」等多款超人氣機體迎來限期復刻，第100次補給更保證可獲得UR單位。（圖／品牌提供）

▲1.5周年慶典好康大放送！玩家只要透過登入獎勵與使命收集專屬票券，即可進行最多47連免費機體補給，且保證獲得2架以上的UR單位。（圖／品牌提供）

Bandai Namco Entertainment Inc.所發行之App Store、Google Play、DMM GAMES專用智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》已於今日追加了主要關卡「機動戰士V鋼彈」。配合本次更新，遊戲中也推出了新增UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」的精選機體補給。此外，除了My Card Web Store全新加碼贈送「鑽石3,000個」外，紀念1.5周年的「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」、「主要關卡追加紀念階段使命」及「強敵來襲事件」等多項活動亦同步舉辦中。＜由此下載應用程式＞App Store/Google Play＜官方SNS＞已追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」！同時，在主要關卡中還能夠限期聆聽到《機動戰士V鋼彈》中的《STAND UP TO THE VICTORY ～TO THE VICTORY～》等經典樂曲！​請務必於期間內打開BGM，遊玩相關關卡！​此外，永恆通行證的玩家專屬福利「動畫觀看功能」中，可觀看動畫也新增了《機動戰士V鋼彈》！​敬請搭配主要關卡，同步欣賞精彩動畫。※完成主要關卡「機動戰士鋼彈F91」關卡5即可解放。※樂曲預計試聽期間：現正登場 ～ 10/29 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※可聆聽期間及內容有可能不經預告逕行變更。※動畫觀賞期限依作品而異。詳細觀賞期限請見作品上架時的公告，或使用「圖鑑＞動畫觀看」查詢。※使用PC版Google Play Games、DMMGAMES遊玩時，無法使用動畫觀看功能。※詳情請至遊戲內查看。限期登場單位UR「V2突擊暴風鋼彈(EX)」／UR「胡索‧艾溫」、UR「贊斯派因(EX)」／UR「法拉‧格里風」於精選機體補給中隆重登場！並有UR「葛拉坦(EX)」／UR「卡提珍那‧魯斯」及限期UR支援人員「羅伯特‧戈梅斯&琳荷斯Jr.」全新登場！此外，為紀念1.5周年，僅此次「交換Pt」的陣容與「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」相通！▼機體補給詳情▼‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。在「限定UR單位&限定UR支援人員復刻登場！1.5th Anniversary精選機體補給」中，第100次補給保證獲得UR單位。限定UR「Hi-ν鋼彈(EX)」／「阿姆羅‧雷」、限定UR「神威鋼彈(EX)」／「多門‧火州」、限定UR「天狼王型獵魔鋼彈(EX)」／限定UR「三日月‧奧古斯」，以及限定UR支援人員「奧特‧米塔斯&擬‧阿卡馬(隆德‧貝爾)」再次登場！第100次補給時保證獲得的UR單位，有30%機率會是任一精選單位。各單位的出現機率，請至遊戲內查看。▼機體補給詳情▼‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。「1.5th Anniversary最多47連免費機體補給(保證獲得2架以上UR單位)」現正舉辦中！收集可在「1.5th Anniversary登入獎勵第1波」、「1.5th Anniversary板塊使命」等處獲得的專用票券，即可進行活動限定機體補給。收集47張票券即可保證獲得2架以上UR單位！千萬別錯過！▼機體補給詳情▼※預計登場期間：現正登場 ～ 11/7 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。「里格‧林格」以強敵之姿新登場！遊玩事件來獲得SSR單位「里格‧林格」吧！▼事件詳情▼‧事件預計登場期間：現正登場 ～ 10/16 10:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。為紀念追加主要關卡「機動戰士V鋼彈」，遊戲內現正舉辦「主要關卡追加紀念階段使命」。達成使命可獲得「索羅安特(神聖軍事同盟規格)」和鑽石等報酬。請務必踴躍挑戰，試著完成所有使命吧！▼活動詳情‧預計登場期間：現正登場 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※活動可能不經預告逕行變更或終止。※詳情請至遊戲內查看。為紀念1.5周年，「1.5th Anniversary優惠鑽石包」、「Web Store限定1.5th Anniversary優惠鑽石包」現已開始販售。此外，於1.5周年紀念期間內，Web Store全新加碼贈送3,000個鑽石，每位玩家限領一次！●Web Store商品一覽[1.5th Anniversary]保證獲得UR單位券組合包(鑽石×10,800+其他)[1.5th Anniversary]保證獲得UR支援人員券組合包(鑽石×10,800+其他)[1.5th Anniversary]優惠鑽石包A(鑽石×650+其他)[1.5th Anniversary]優惠鑽石包B(鑽石×4,300+其他)[1.5th Anniversary]優惠鑽石包C(鑽石×14,500+其他)[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包A(鑽石×4,000+其他)[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包B(鑽石×6,700+其他)[WebStore限定][1.5th Anniversary]優惠票券組合包C(鑽石×13,400+其他)[WebStore限定][1.5th Anniversary]鑽石禮物■My Card Web Storehttps://ggetmycard.com/ggene預計販售期間：販售中 ～ 10/31 9:59 (GMT+8)為止※登場期間及內容有可能不經預告逕行變更。※詳情請至遊戲內查看。