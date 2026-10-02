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印度、以色列領袖讚「真正的英雄」 目前傷勢穩定

杜拜航空一架飛往特拉維夫的FZ1073航班，9月30日發生高空驚魂，副機師涉嫌持械攻擊機長，導致飛機一度急遽下降。印度籍機長麥克查（Smit Machchhar）在身受重傷的情況下，浴血奮力打開機艙門，讓其他乘客與機組人員得以衝入駕駛艙制伏副機師，最終成功將飛機迫降沙烏地阿拉伯，化解一場空中浩劫。麥克查機長與印度總理莫迪（Narendra Modi）視訊通話時，透露自己當下的信念就是「絕不能讓其他人喪命」。正在醫院休養的麥克查機長與莫迪視訊通話，還原當時機上情況。麥克查說自己遭到副機師猛烈攻擊，隨後察覺到飛機正以不正常的速度急劇下墜，「我飛行已有17年，擔任機長也有11年了。即使閉著眼睛，我也能準確地感知飛機的狀況」，立即意識到必須馬上採取行動。麥克查回憶說，「我當時受傷倒在地上，但我告訴自己，必須進行最後一次拚搏，從內部把駕駛艙門打開」。因為如果不這麼做的話，全飛機上的人都會死。麥克查表示，「我當時固然是在為自己的生命而戰，但同時我也清楚知道，我絕不能讓其他人跟著喪命」。麥克查成功開門後，多名機組人員與熱心乘客迅速上前合力壓制副機長，成功重新掌握飛機控制權，最終讓飛機安全迫降於塔布克（Tabuk）。總理莫迪在通話中大讚麥克查機長，「你的勇氣、臨危不亂的頭腦與果斷決策，救了這麼多人的生命，全國都為你感到驕傲」。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）亦公開盛讚麥克查為「真正的英雄」。事件發生後，麥克查機長先於塔布克當地醫院接受初步治療，隨後被醫療專機轉送至阿聯酋阿布達比。印度駐阿聯酋大使米塔爾（Deepak Mittal）週四前往探視後表示，機長目前「健康狀況良好且恢復順利」，並對其英勇表現表達高度敬意。麥克查機長說每當傷口疼痛時，都會唸誦《哈努曼頌（Hanuman Chalisa）》，這是一種印度教的聖典與梵唱，麥克查機長表示，自己把身上傷勢視為一段正在緩慢進行的歷程，雖然需要時間，但很有信心能夠康復，重新恢復健康。