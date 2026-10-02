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硬碟領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司 (Toshiba) 發佈第四代新款 Canvio Ready 2.5 吋[1] 行動外接硬碟 (HDD)。重新設計的外殼展現經典風格，並搭配提升握持感的防滑紋理細節，頂蓋則採用 65% 回收材質製成。此次更新延續了 Canvio Ready 使用者所期待的簡便隨插即用功能，以及可靠便攜的行動儲存體驗。容量最高達 4TB[2]，Canvio Ready 為日常數位生活提供了充足的儲存空間。無論是備份家庭照片、攜帶重要檔案或儲存不斷擴增的媒體庫，這款硬碟都能讓您輕鬆直覺地存取內容。使用者只需將硬碟連接到電腦即可開始儲存內容，無需安裝任何軟體或進行任何設定。Canvio Ready 配備 USB Type-A 轉 Micro-B 傳輸線。USB 3.2 Gen 1 技術可提供高達 5Gbit/s 的傳輸速度，同時保持與 USB 2.0 裝置的向下相容性。USB 供電操作也使得行動儲存變得簡單，無需外部電源，並且硬碟已預先格式化為 Microsoft Windows 格式，因此使用者可以立即開始使用。如需使用 Mac 系統，只要重新格式化即可。Canvio Ready 以其久經考驗的可靠性而享有口碑，並持續提供可靠的效能。Toshiba 的磁碟表面停放 (ramp load) 設計有助於在運輸過程中保護硬碟內部機構，而內建的防震感應裝置則可提供額外的保護，避免硬碟受到過度震動的衝擊影響。台灣東芝電子零組件股份有限公司儲存裝置事業部總經理片倉則章表示：「新款 Canvio Ready 體現了我們不斷改進產品的理念，延續了使用者期待從 Toshiba 獲得的效能、可靠性和便利性。重新設計的外殼提供更穩的抓握感，同時融入回收材質，讓顧客在購買時多了一個更環保的選擇。」新款 Canvio Ready 將於第四季上市，容量分別為 1TB、2TB 和 4TB。有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊，請參閱：