我是廣告 請繼續往下閱讀

卡牌市場火熱 復古風潮持續加溫

▲寶可夢卡牌包含中文版、日文版及不同紀念版本，部分特殊卡、限量卡與高稀有度卡牌，是玩家收藏與交易的熱門標的。（圖／記者張家瑋攝）

保存狀況良好絕版卡牌 拍賣價格超乎想像

▲美國摔角網紅Logan Paul曾以1650萬美元（約新台幣5.3億元）賣出全球唯一PSA 10級「皮卡丘插畫家卡」，創下金氏世界紀錄。（圖／IG@loganpaul）

寶可夢遊戲從1996年問世以來，今年已經來到30週年，除了原本的掌上型遊戲之外，寶可夢IP也擴展出許多不同平台的遊戲，其中實體卡牌「寶可夢集換式卡牌」已在90個國家發行超過750億張，寶可夢卡牌也已經不是單純的玩具，而是不少收藏家眼中的「高額資產」，過去就曾有1張寶可夢卡牌，拍賣成交價格來到1650萬美元（約新台幣5.3億元），報酬率比股票還賺。疫情過後，全球掀起一股懷舊復古風潮，寶可夢卡牌市場也跟著火速成長，根據《華爾街日報》與市場數據統計，從2004年到2025年8月，寶可夢卡牌市場累積報酬率可達3821%，遠遠超過同期標普500指數約483%的表現。市場分析指出，現在30、40歲的千禧世代消費者已具備經濟能力，購買這些卡牌如同「買回童年的一部分」。受到這個風潮帶動，2024年全球集換式卡牌市場規模已達158億美元，預計2030年將成長至235億美元。日本TBS電視台節目《THE TIME》等媒體也曾報導，寶可夢卡牌會擁有這麼高的價值，主要是「寶可夢卡牌會絕版」，寶可夢卡牌有部分卡牌只發行百張，甚至有些在一般零售通路還買不到，加上寶可夢IP名氣，讓許多名人喜愛，像是Twice成員Momo、天王周杰倫、創作歌手持修等，都擁有寶可夢卡牌，也使寶可夢卡牌被更多人認識，推升這些稀有卡牌的價值。寶可夢卡牌製作精細，不僅有華麗的插畫，隱藏稀有卡還會有燙金等工藝，第三方評鑑系統完善，要求四個角完全銳利、無污漬，且圖案印刷要置中，才能拿到滿分評鑑，讓拍賣市場有價格標準，過去一張獲得PSA評級10分滿分的「插畫家皮卡丘（Pikachu Illustrator）」卡牌，就曾以1650萬美元（約新台幣5.3億元）的價格成交。如果寶可夢卡牌是用得到的稀有卡牌或是全圖卡牌，價值也有機會翻好幾倍，《NOWNEWS》記者在寶可夢卡牌重新推出中文版時也有購入，當時1包卡牌只要49元，裡面會隨機封入5張卡牌，曾只買1包就開出支援者卡牌「水蓮的照顧」SR卡牌，並且用約1000元的價格賣掉，直接翻了20倍，但是抽卡滿靠運氣的，不是每次都能這麼好運。