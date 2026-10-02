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▲狗派的何欣純，昨天一眼就愛上展出的AI機器狗。（圖／何欣純提供，2026.10.02）

「台灣土狗」真的誕生了 何欣純帶蕭美琴二訪

民進黨台中市長參選人何欣純昨天參觀「2026台中AI應用暨智慧製造展」，一眼愛上展出的機器狗，還笑稱它擁有「台灣土狗血統」，百分之百台灣製造、關鍵零組件全都「純的」。今天她果真再揪「貓派姊妹淘」副總統蕭美琴，到台中國際會展中心二訪，特別強調「這隻是純的喔！」凸顯台灣自主研發與製造實力。「2026台中AI應用暨智慧製造展」昨天起在台中國際會展中心登場，展出AI智慧製造、精密機械、無人載具及機器人等多項技術。一隻剛完成組裝、首度通電的四足機器人，意外成為展場焦點，業者介紹，從馬達、減速機到驅動板等關鍵零組件，均由台灣設計、製造。小時候曾養狗的何欣純，昨天特別俯身近距離觀察這隻MIT機械狗，忍不住伸手拍拍它的背，笑稱是血統純正的「台灣土狗」，並當場預告「明天我要帶副總統來看台灣土狗」。蕭美琴今（2）日上午果真來了！入場前面對媒體詢問「想不想看台灣土狗」，她笑著回答「非常期待」。在何欣純陪同下，兩人直奔機械狗展區，蕭美琴也聽取業者介紹，了解台灣自主研發的機器狗及相關技術。何欣純再次強調，「台灣土狗」的關鍵零組件都是「純的」，肯定在地業者的研發與製造實力。她表示，台灣有能力做出自己的產品，政府更應成為產業後盾，讓企業的技術與創意找到新的發展機會，進一步把台灣製造的實力推向更多應用領域。蕭美琴表示，台中的精密機械、工具機及AI相關應用，都是政府非常重視的產業領域，今天特別來了解傳統產業轉型與新創產業發展，期待透過更好的產業整合，拓展國防、軍民兩用，以及新的民間應用與創新，讓台灣既有的製造能量持續轉化為新興科技動能。