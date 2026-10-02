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台中地院今天（2日）宣判九州博弈集團涉洗錢438億元案，「百億總裁」陳政谷涉組織犯罪、貪污等罪，分判8年6月、5年2月，應執行11年8月，褫奪公權5年，併科罰金9000萬元；被稱為「最美女董座」的徐培菁判刑7年，前電視台記者史鎮康判刑5年，相關被告均可上訴。全案源於橋頭地檢署偵辦詐欺案時，發現部分贓款流向台中市剛谷科技公司，轉由台中地檢署追查後，揭開九州博弈集團龐大金流。檢方查出，九州集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」，收受網路賭博及詐欺等犯罪金流，5年多來進帳金額高達438億元，再透過多家公司層層轉移資金。台中地檢署自2024年起展開追查，陸續搜索集團成員及相關公司據點，查扣不動產、名車、現金及存款等財物，總價值逾41億元，並起訴陳政谷、徐培菁等人。檢方另追查金流時，發現時任台中市刑大大隊長、後升任警政監的林明佐（改名林康承），涉嫌接受九州集團不法利益，並洩漏警察偵查情資。由於林明佐因病臥床，尚未完成辯論程序，法院已將其與其他被告分開審理，本次並未宣判，後續將視其完成辯論程序後再行審理。