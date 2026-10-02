我是廣告 請繼續往下閱讀

▲譚松韻（右）跟劉學義（左）拍吻戲，直接親到笑出來，但手還是緊緊抱著對方。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》由劉學義、譚松韻等人主演，近日兩人終於迎來圓房戲，讓等待已久的CP粉都看得非常開心。而圓房戲的幕後花絮也在微博瘋傳，只見在劇中甜蜜擁吻的兩人，竟親一親直接爆笑出來，譚松韻還笑倒在劉學義懷裡，直接甜翻眾人。而在演練吻戲手部動作時，劉學義抓住譚松韻脖子後方偷捏，讓譚松韻直接爆氣掐住他脖子。《蘭香如故》的圓房花絮近日在微博瘋傳，只見原本甜蜜擁吻的他們，親一親竟直接笑出來，譚松韻還笑到彎腰倒在劉學義懷裡，手則繼續環住對方的腰不放手，劉學義也笑著扶住她肩膀，看起來自然又甜蜜。接著在演練吻戲的手部動作時，導演在一旁講戲，表示想要有一點男性佔有慾的感覺，劉學義就直接抓住譚松韻脖子後方，讓譚松韻無言說：「哥，倒也不是要掐著。」劉學義故意又抓一次，兩人還對視甜笑，沒想到劉學義這次還偷捏了一下，讓譚松韻直接爆氣作勢掐他脖子。而在劉學義親完譚松韻，將她公主抱到床上時，男友力爆發將手撐在床兩邊，低頭看著譚松韻。沒想到這個甜蜜的對視也一秒破功，譚松韻竟問他：「你是不是在做俯臥撐（伏地挺身）啊？」甜蜜氛圍瞬間結束，引發全場爆笑。跟正片不同的爆笑又甜蜜的幕後，也讓大家笑翻表示：「笑死，這圓房戲怎麼還帶武打動作的哈哈哈」、「好甜啊啊啊愛看！」、「怎麼圓房戲還親著親著互掐起來了哈哈」、「林大爺眼神都拉絲了。」