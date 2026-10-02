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▲「屏東館」提供實用旅遊資訊、在地特色好物，並可與首度前進高雄的南國四寶同樂，吸引大批民眾前往。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.02）

「2026高雄市旅行公會冬季國際旅展」10月2日至5日在高雄展覽館南館登場。集結逾200家廠商、近400格展位，涵蓋國內外行程、機票、住宿與特色旅遊產品。其中，屏東縣政府今年集結在地觀光產業夥伴打造「屏東館」，展出多元山海景觀、特色遊程、優質旅宿及在地好物，並推出旅展限定優惠。為展現屏東多元的觀光能量，「屏東館」特別邀請屏東在地業者、公部門及協會共同參與，亦邀請榮獲屏東縣旅宿金鑰獎「在地友善類」肯定的德旅店參與推廣，分享其友善服務與在地旅宿特色，集結特色住宿、深度遊程、地方美食、伴手禮及文化體驗等內容，讓民眾一站就能掌握最新旅遊資訊與超值優惠方案。展覽期間，屏東館將推出首次前進高雄的「南國四寶見面會」，民眾可與熱情活潑的四寶互動並開放合影。除了精彩、豐富的展場體驗，屏東年度觀光盛事「屏東旅遊購GO節」即將進入倒數階段，民眾可趁旅展搶先規劃行程，前往屏東旅遊、住宿及消費，享受度假樂趣之餘還能參與抽獎。此外，屏東秋冬活動接力登場，首先迎來10月23日至25日於牡丹遊客中心舉辦「2026屏東風域祭」，緊接著「2027屏東風域曙光路跑」將於元旦清晨在佳樂水登場。屏東縣政府表示，為鼓勵旅行業者開發多元特色遊程，縣府持續推廣屏東獎勵旅遊計畫「再來一屏！」，凡符合資格之10人以上國外入境團或國內銀髮旅遊團，走訪指定兩處景點並入住合法旅宿即可申請獎助，國內銀髮團客每人最高4,000元獎助、境外團客每人最高可獲4,500元，自高屏地區以外入境之旅行團再加碼補助新台幣一萬元整，盼吸引更多旅客深入領略屏東的山海景緻與慢活魅力。為提升旅遊便利性，縣府特別推出「屏管家」AI智慧旅遊助理，讓旅客透過手機就能輕鬆規劃、暢遊屏東不受限。持續關注鎖定屏東最新旅遊資訊，相關活動訊息請上「屏東旅遊網」、「屏東GO 好玩」與「屏東GO 交通」臉書、IG 及Threads查詢，並歡迎下載「屏東GO 好玩」、「屏東ㄟ公車」APP 掌握第一手活動訊息。