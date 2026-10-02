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半導體巨頭到本土老牌大廠釀罷工 桃園恐淪「罷工重鎮」

對比鄭文燦時期 市府如旁觀者沒出手協調

昔把台積電往外推 進駐龍科三期落空

美光桃園廠若停工 恐衝擊台股行情

2026選舉將至，桃園選情不熱但勞資爭議卻遍地開花，從跨國科技半導體巨頭美光、到本土老牌大廠乖乖接連陷入勞資僵局，另中華電信工會同樣由桃園分會發起罷工。而勞工爭取勞權尋正當途徑罷工天經地義，此時就有賴地方政府居中協調化解衝突的調解手腕。卻有產業抱怨桃園市府，協調過程形同過水，也不見市長張善政與局長積極協調，形同為罷工開綠燈，產業憂心若桃園形成罷工骨牌效應，代價恐擴及台灣供應鏈的國際信譽與經濟動能。桃園市近來勞資糾紛宛如遍地開花，乖乖母公司三地集團於7月將營運逾57年的中壢廠房土地以56.72億元轉售予日月光，引發基層員工對遷廠、強迫調動與資遣補償未果的強烈反彈。9月16日於桃園市政府調解不成立後，工會於9月18日以94.3%的高得票率通過罷工權，並於今（2）日清晨5時正式拉起罷工糾察線展開「警告性罷工」。台灣美光受惠AI浪潮獲利創新高，但工會訴求廢除現行獎酬、改制為比照同業的15%分潤，雙方於9月21日二度勞資調解破局。工會於9月24日宣布自10月1日起啟動桃園廠會員罷工投票，內部意向調查已有逾八成會員支持罷工。中華電信工會則是因不滿公司加薪、團體協約以及提升勞退提繳率等承諾跳票，在勞資爭議調解不成立後，於9月啟動罷工投票程序，並於日前集結逾兩百名員工赴交通部陳情，抗議資方協商停滯，其中更將由中華電信工會桃園分會於10月中旬率先進行罷工投票。從跨國科技半導體巨頭、電信業龍頭到本土老牌大廠，讓產業界質疑桃園市府對於罷工程序的推進消極漠視，缺乏主動拆彈作為，不僅讓桃園投資環境風險重重，也增加產業界對投資桃園產生卻步。對此熟悉地方產業知情人士指出，勞資爭議進入調解不成立、甚至推進到罷工投票與罷工階段，往往需要地方政府甚至是首長主動積極出面斡旋，才會增加緩解勞資衝突的可能。但是市府在法定調解與調解破局後，僅以例行行政處置應付，形同過水。該人士直言，市府高層包括市長、勞動局長皆未見積極協調、搭建實質協商平台，形同坐視罷工程序層層推進，讓桃園一步步走向「罷工重鎮」。而回顧過去前市長鄭文燦時期，面對航空業重大罷工事件，市府隨即指派副首長與局處首長親赴罷工現場探望關懷，積極在資方高層與工會幹部間居中調解或協調，盡力促成勞資紛爭和平落幕，態度大不同。另有地方人士指出，現今桃園罷工事件遍地開花，更未見市府積極化解衝突的協調手腕，另質疑過去張善政產業招商能力，回顧2023年，台積電原規劃於桃園龍潭科學園區三期設置先進製程晶圓廠，卻因地方土地徵收爭議與自救會抗爭，市府被批評未能及早做好地方溝通與配套，導致台積電於2023年10月正式宣布放棄進駐龍科三期，錯失晶圓龍頭重大投資。然而對比苗栗縣長鍾東錦，為處理美光近年在台擴充產能，美光斥資逾500億元收購力積電位於苗栗銅鑼科學園區的P5廠房。鍾東錦成立專案跨局處團隊，全力協調水電、交通與行政審查，迅速於2026年完成揭牌啟用，推進苗栗成為全球先進記憶體製造地，反觀桃園不僅未能爭取到美光進一步擴廠，既有的桃園廠反倒陷入大規模勞資對立的罷工風暴。熟悉半導體供應鏈的產業人士分析，台灣是美光全球最大的生產基地，桃園廠更是高階製程的核心重鎮。美光生產的記憶體與HBM（高頻寬記憶體），是輝達等AI晶片必備組件，且必須交由台積電進行先進封裝整合。該人士指出，目前全球記憶體三大巨頭中的三星與SK海力士產能早已全數滿載，同業短期內根本無法承接美光停擺的產能缺口。美光桃園廠一旦實質停工，將直接延誤台積電先進封裝晶片的出貨時程，造成全球AI伺服器斷鏈。該人士指出，美光若爆發罷工停產，不僅將使外資重新評估台灣半導體供應鏈的穩定性與營運風險，更恐引發外資調節賣壓，造成台積電與相關供應鏈股價震盪，直接重擊台股行情，桃園罷工骨牌效應一旦形成，代價很可能會擴及整個台灣供應鏈的國際信譽與經濟動能，若桃園市府若繼續置身事外，只會讓桃園從產業重鎮淪為產能停擺的重災區。