我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歡慶台中-札幌航線開航，星宇航空特別贈送首航班旅客 LINK MONSTER 接駁車造型立體 iCASH 2.0等。（圖／星宇航空提供）

台中-札幌航線每週5班 星宇深耕中部市場

星宇航空台中－札幌航線今（2）日開航，新千歲機場舉辦首航剪綵儀式，此條航線以Airbus A321neo機型執飛。另外，台中－名古屋航線也將於10月25日開航，星宇航空表示，持續深耕台中，朝打造第二營運基地的目標邁進。星宇航空執行長翟健華表示，此次開航台中－札幌航線，不僅為台灣中部旅客提供前往北海道更便利的直飛選擇，也進一步串聯台灣與日本兩地的觀光及文化交流。為了歡慶台中－札幌航線開航，翟健華分享，星宇航空特別贈送首航班旅客 LINK MONSTER 接駁車造型立體 iCASH 2.0，配合台中直飛航班與星野 TOMAMU 度假村推出一站式北海道滑雪假期。另外，台中機場貴賓室也準備小禮盒給予當日貴賓室旅客。星宇航空提到，台中-札幌航線每週7班以Airbus A321neo機型執飛，目前台中航網已拓展至超過十個國際航點，未來星宇航空將持續深耕中部市場，10月25日將首航台中-名古屋，以旅客需求為核心，深化台中航網布局。