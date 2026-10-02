「台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳日前和台北市長候選人沈伯洋同台錄製主持的節目《美鳳有約》，稱讚對方很愛小孩，引發輿論熱議，她近日再度邀請基隆市長候選人童子瑋上節目，有較為激進的網友質疑其表態政治立場，崩潰大呼：「認真考慮魚油要換品牌了！」
與童子瑋介紹基隆 陳美鳳：基隆正在蛻變
昨（1）日，陳美鳳在臉書發文，透露和基隆市議會議長童子瑋一起介紹家鄉基隆，兩人在仁愛市場又吃又逛，並登上基隆嶼，還品嘗在地海鮮，她感性說道：「一路走下來，感受到基隆正在慢慢蛻變，多了生機，也有了新的樣貌。但最讓我感動的是，那份老基隆的人情味和溫度，一點都沒有少。」
再度同框民進黨候選人 陳美鳳貼文掀不同聲音
陳美鳳表示：「看著從小長大的家鄉有了不一樣的風景，心裡真的很驕傲，也很感動。」沒想到，貼文引來部分網友留言，有人不滿她疑似獨厚綠營候選人，痛批：「可憐巴巴」、「她支持綠的嗎？尊重她要支持誰，但我也會認真考慮魚油要換品牌了」、「這麼多年，妳還是活得這麼虛偽！」
不過多數網友則是大讚陳美鳳推廣老家基隆，「美鳳愛台灣，最最美麗」、「愛台灣的人都會漂亮的，像美鳳一樣」、「最美代言人回娘家，基隆超有魅力」、「基隆真是個地靈人傑的好地方」、「美鳳姐妳好實在、超棒的，值得大家欣賞，有夠讚」、「謝謝台灣心的美鳳姐！」
同台沈伯洋受關注 陳美鳳：大家都可以上節目
上個月25日，陳美鳳出席活動被問及和沈伯洋夫妻錄影備受外界討論，她受訪時表示不論是藝術家、企業家或政治人物等，都非常歡迎到《美鳳有約》作客，還說不管是哪種身分背景或階級的人，到節目上都會分享生活的點滴，還能挖掘政治人物溫暖的一面，所以希望各種不同政黨、顏色或立場的各界好友都可以來上她的節目。
資料來源：陳美鳳臉書
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昨（1）日，陳美鳳在臉書發文，透露和基隆市議會議長童子瑋一起介紹家鄉基隆，兩人在仁愛市場又吃又逛，並登上基隆嶼，還品嘗在地海鮮，她感性說道：「一路走下來，感受到基隆正在慢慢蛻變，多了生機，也有了新的樣貌。但最讓我感動的是，那份老基隆的人情味和溫度，一點都沒有少。」
陳美鳳表示：「看著從小長大的家鄉有了不一樣的風景，心裡真的很驕傲，也很感動。」沒想到，貼文引來部分網友留言，有人不滿她疑似獨厚綠營候選人，痛批：「可憐巴巴」、「她支持綠的嗎？尊重她要支持誰，但我也會認真考慮魚油要換品牌了」、「這麼多年，妳還是活得這麼虛偽！」
不過多數網友則是大讚陳美鳳推廣老家基隆，「美鳳愛台灣，最最美麗」、「愛台灣的人都會漂亮的，像美鳳一樣」、「最美代言人回娘家，基隆超有魅力」、「基隆真是個地靈人傑的好地方」、「美鳳姐妳好實在、超棒的，值得大家欣賞，有夠讚」、「謝謝台灣心的美鳳姐！」
同台沈伯洋受關注 陳美鳳：大家都可以上節目
上個月25日，陳美鳳出席活動被問及和沈伯洋夫妻錄影備受外界討論，她受訪時表示不論是藝術家、企業家或政治人物等，都非常歡迎到《美鳳有約》作客，還說不管是哪種身分背景或階級的人，到節目上都會分享生活的點滴，還能挖掘政治人物溫暖的一面，所以希望各種不同政黨、顏色或立場的各界好友都可以來上她的節目。
資料來源：陳美鳳臉書