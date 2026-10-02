她透露本次背後有一整個團隊，一起協助陳念琴訓練備賽，當被問到她眼中的陳念琴，吳詩儀笑說，「因為念琴對聲音很敏感，自己在台下也會刻意把她熟悉的加油感覺、頻率，好好的傳遞給她。」

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▲吳詩儀與陳念勤團隊一起來到名古屋，一邊移地訓練，一邊陪伴陳念琴出賽。（圖／特派記者林子翔攝）

名古屋亞運陳念琴今（2）日迎接金牌戰，場邊團隊出現熟悉身影，正是杭州亞運銅牌、巴黎奧運銅牌得主吳詩儀，吳詩儀本次並未參戰亞運，與陳念勤團隊一起來到名古屋，一邊移地訓練，一邊陪伴陳念琴出賽，「有協助她做一些戰術上的調整，然後也跟教練這邊有很多的討論，以及情蒐部分同樣也有不少幫忙，我們就是幫她做一個完整的規劃。我對念琴非常有信心，她會發揮得非常棒。」難得在場邊觀賽，吳詩儀笑說自己手超癢，「我手超癢的！因為我對念琴的了解，她對聲音就非常敏感，這次我在加油的時候其實就是像平常訓練上，我們互相加油的樣子，儘可能把這種加油的感覺跟頻率，就是想要好好的傳遞給她，希望她也有在台上感受到。」吳詩儀個人方面，因為亞錦賽跟亞運都沒有參加到，計畫可以說是完全被打亂，她接下來目標則是11月年終賽，「因為協會一些選拔上安排，其實我今年一直都在調適這件事情。」但吳詩儀也坦言，就當作是老天爺給我一個機會好好的停下來，然後思考我可以怎麼做更好。「原來我平常在比賽的時候是這種狀態哦？就是以旁人來說，會覺得比賽選手好像很緊張，原來我是這個樣子，可以好好理解，高張力比賽是一個什麼樣子的情境。」「真的覺得比賽沒有一定，就是誰能在場上發揮最好的狀態，那就是誰就會是贏家這樣。」吳詩儀笑說，「所以也會希望，可以把這些觀察到的事物，之後好好記錄下來吧，然後希望可以好好發揮到11月的比賽。」吳詩儀最後透露，目前階段性目標仍是放在11月年終賽、以及明年世錦賽，終極目標是站上2028年洛杉磯奧運舞台。