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綜合印度媒體報導，印度西部馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）恰特拉帕蒂·桑巴吉納加爾市（Chhatrapati Sambhajinagar）日前傳出駭人聽聞的販嬰案。警方9月30日通報，一對同居情侶為了購買手機與金項鍊，竟以超過10萬盧比（約新台幣3萬元）的價格，將出生僅1個月的親生兒子賣給他人。據了解，這起案件最早是在9月20日曝光。當天，孩子的母親到警局報案，聲稱自己遭到毆打，警方在調查過程中，意外發現這對男女已將剛滿月的兒子賣掉。當地官員表示，這對情侶靠打零工維生，男方長期酗酒。兩人以12萬盧比，將嬰兒賣給中間人希瑪·雷什瓦爾（Seema Reshwal），隨後轉手就花2.5萬盧比買了2支手機，另花6.2萬盧比買黃金，用來滿足個人享受與嗜好。更令人震驚的是，嬰兒在獲救前，前後被轉賣4次。希瑪先以27萬盧比，將嬰兒轉賣給帕德高恩（Padegaon）的女子桑吉塔·阿瓦德（Sangeeta Awad）；桑吉塔再以35萬盧比，賣給一名自稱醫生的嫌犯蘇雷什·貢圖卡（Suresh Gontuka）；這名假醫生接著又以35萬盧比，把嬰兒交給住在海德拉巴（Hyderabad）的親戚烏瑪·哈特卡姆（Uma Hatkam）。嬰兒就這樣被輾轉帶到超過550公里外的海德拉巴。警方獲報後立即趕赴當地，順利將嬰兒平安救出，目前正安排將他送回馬哈拉什特拉邦。警方已逮捕7名涉案者，包括嬰兒的親生父母、中間人希瑪、桑吉塔，以及假醫生蘇雷什等人，並依相關法律，對親生父母及4名中間人提起訴訟，同時查扣這對情侶用賣兒所得買下的2支高價新手機與1條金項鍊。警方表示，仍在進一步調查，要查明包括假醫生在內的多名中間人，過去是否還涉及其他販嬰勾當。至於獲救的嬰兒，目前暫時安置在孤兒院，後續安排將由地方兒童福利委員會決定。