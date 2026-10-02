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距離投票日僅剩不到2個月，總統賴清德今（2）日上午赴龜山顯安巖顯應祖師廟參拜，致詞時不忘拉抬民進黨桃園市長參選人黃世杰，讓選情再度升溫。對此，綠營人士指出，賴清德今天到北桃園，對於黃世杰的選情與聲勢將再有大幅進展，黃世杰週日也邀請同黨新北市長參選人蘇巧慧到桃園觀光夜市，全力搶攻北桃園不言可喻。賴清德上午赴屬於北桃園生活圈的龜山，先出席2026長庚醫學週開幕典禮，後隨即轉赴顯安巖顯應祖師廟參香祈福，黃世杰也陪同出席。賴清德上週才在民進黨行動中常會中力挺黃世杰，相隔一週又到桃園，不少地方人士都感受到總統對桃園的重視。據指出，桃園的人口分布「北閩南客」，加上北桃園更鄰近雙北，有許多年輕家庭選擇落腳，前桃園市長鄭文燦、前民進黨立委鄭運鵬過去競選時都在北桃園頗受支持，理當是黃世杰此次衝高選票的重點區域；由於黃世杰出身新屋沿海，本身是客家人，過去相對較少在北區曝光，綠營輔選幹部認為，賴清德今天到北桃園，對於黃世杰的選情與聲勢將再有大幅進展。此外，綠營人士指出，民進黨北北桃選將過去就已多次合體，在台北市長參選人沈伯洋刮起「洋流」的同時，蘇巧慧也將在週日與黃世杰合體走訪桃園觀光夜市，黃世杰有總統加持，又與蘇巧慧雙城連線，全力搶攻北桃園的決心不言可喻。地方人士強調，賴清德今日在會中肯定黃世杰，希望他高票當選，近來想要刻意操弄的藍營人士大概可以「心碎又心死了」，明日賴清德也將再到桃園，與行政院長卓榮泰同赴中壢區，出席黃世杰南區競選總部成立大會，也是替黃世杰搶攻北桃的同時，共同回防南桃園。該人士說，總統、閣揆以國政高度力挺，地方當然期望黃世杰未來能與中央充分合作，促進大桃園市政進步，扭轉張善政執政近4年的無作為與僵化。事實上，桃園市政千頭萬緒，隨著台積電有望重返龍潭、相關產業發展、交通建設都不能再耽擱，需要一個有行動力、有意願做事的市長，這應該是不分黨派的全民共識。