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卓榮泰拿韓國瑜開刀：高高坐在上面，是位有薪水院長

立法院日前通過凍結行政院長卓榮泰今年9月至12月薪資的決議，同時刪除不當黨產處理委員會政務人員待遇。卓榮泰今（2）日赴立法院院會備詢，民進黨立委范雲關切其薪資是否已入帳，他則坦言：「我還沒有領。」隨後更拿自己與立法院長韓國瑜相比，感嘆「韓院長高高坐在上面，我站在這裡」，並說兩人分別成為「有薪水的院長」與「沒有領薪水的院長」。范雲上午質詢時問及「您上個月的薪水入帳了嗎？」卓榮泰則是回應「我還沒有領」。范雲指出，上個會期立法院曾由國民黨立委翁曉玲等人提出凍結行政院長9月至12月薪資的提案，表決結果為59人贊成，民進黨立委51人全員反對。她質疑，立法院是否能因政治立場不同，就決定一名依法任職的行政首長數個月無法領取薪資？范雲表示，依《預算法》相關規定，立法院通過預算時所附加的條件若違反法律規定，相關條件即失其效力。她認為，卓榮泰的薪資問題已不只是個人待遇，而是牽涉立法院能否透過預算決議，停止依法任職政務人員薪資的制度性問題，也可能對未來國會運作產生示範效果。卓榮泰進一步說明，政務人員的待遇屬於法定經費，依法不應遭到刪除或凍結，如果行政院長的薪資可以被凍結，那未來部長也可能面臨相同情況；如果中央層級可以如此處理，地方政府也可能出現類似狀況，甚至可能演變成行政與議會因立場不同，而影響依法任職公務人員待遇的情形。至於為何至今仍未領到薪資？卓榮泰續指，正好可以利用今天在立法院的機會，讓自己與韓國瑜比較一下，「韓院長高高坐在上面，我站在這裡；這（韓國瑜）一位是有薪水的院長，我是一位沒有領薪水的院長，讓國人看一下」。卓榮泰最後強調，這涉及公務人員的尊嚴、工作與基本生活保障，因此基於維護相關權益，他不會放棄。