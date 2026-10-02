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才認愛黃露瑤的郭忠祐，感情動態受到關注。沒想到他日前錄製節目《綜藝新時代》挑戰高空疊椅時，竟被楊繡惠爆出積欠她2萬元房租，讓現場眾人全笑翻。此外節目主持人阿翔、楊繡惠、李雅英、檸檬及郭忠祐在有「最後的火車站」之稱的車埕車站開場，一行人介紹當地是鐵路集集支線終點站，列車抵達後便折返回二水車站，也讓車埕車站成為當地最具代表性的觀光景點之一。節目中，場上特技職人宏逸、榮兩位秀出帥氣雙人技，接著開始利用椅子層層堆疊出高空疊椅，一個個招式更讓現場眾人驚呼連連。表演結束後，眾人意猶未盡的上前，阿翔詢問是否有機會讓大家也體驗用椅子疊羅漢，聽到這裡李雅英立刻連連後退，大家安慰說剛開始用兩張椅子就好，李雅英頓時覺得自己可以做到，硬著頭皮往上爬，成功之後阿翔再遞上第三張椅子，讓李雅英嚇得胡言亂語。看到膽小的李雅英都鼓起勇氣挑戰了，歌手界體能王郭忠祐自告奮勇，表示自己曾得高人指點，跟厲害的特技團合作過，也可以做到「高空疊椅」，阿翔聽到後表示：「畢竟你是歌手出身，如果一邊做特技，一邊唱歌，挑戰再加難度可以做到嗎？」讓郭忠祐當場傻眼，但隨後說可以挑戰看看。隨著逐漸疊高的椅子，讓楊繡惠倒抽一口氣，對著郭忠祐大喊，原以為是精神鼓勵或打氣，殊不知擔心的楊繡惠扯開嗓門大喊：「郭忠祐！你這個月房租還沒給我唷！」言外之意是房租還沒給不能出事啊！瞬間打破緊張氛圍。而郭忠祐不負眾望，整套動作乾淨俐落，雙手抓住椅子，雙腳懸空，並將身體支撐起來並唱出聲的那一刻，全場爆發歡呼聲，李雅英更笑說郭忠祐可以出師，當成新工作了。