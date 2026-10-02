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▲旅展期間，客家館規劃了豐富多元的舞台與互動體驗，引領民眾全方位感受客庄風情。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.02）

2026高雄市旅行公會「冬季國際旅展」於今(2)日在高雄展覽館登場。集結逾200家廠商、近400格展位參與。客家委員會今年以全新主題「遊台灣。尞客庄」打造客家主題館，聚焦「樟之細路」與「水與客庄」的獨特風貌，帶領民眾跳脫傳統旅行框架，深入探索客庄的自然生態與人文水圳之美。特別的是，今年展館同步串聯線上旅展，並攜手各大優質旅行業者推出精選遊程，邀請大家一同感受動人的客家文化魅力與當代旅遊新風貌。活動期間，客家館規劃了豐富多元的舞台與互動體驗，引領民眾全方位感受客庄風情。「達人帶路」由最熟悉這片土地的在地工作者與名人現身說法，帶領大眾深入挖掘聚落歷史與生活美學；「手作客時光」匯集在地職人，讓民眾在30分鐘的精華體驗中，透過手作工藝與味蕾品味，將獨一無二的客庄記憶帶回家；「行尞沙龍」則邀請全臺特色業者分享最新私房遊程與嚴選物產，展現客庄源源不絕的產業創新魅力。現場除了精彩活動，更齊聚深度設計的客庄遊程、文創手作與在地特色伴手禮。逛得不夠過癮，還能透過線上旅展瀏覽各大旅行業品牌推出的豐富旅遊商品與私房景點推薦，讓每位旅人都能輕鬆規劃專屬的客庄假期。展覽期間，客家館更推出專屬滿額好禮，凡於館內單日消費累積滿999元，即可至服務台兌換精美旅行盥洗包一個（每日數量有限，換完為止）。