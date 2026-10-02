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▲謝淑薇、梁恩碩在亞運女雙4強連兩盤搶七勝出，率先挺進金牌戰。（圖／記者朱永強攝）

▲謝詹兩家自2004年起競爭超過20年，歷經仁川亞運、里約奧運與世大運等風波，今年名古屋亞運上演首次「詹謝對決」，圖左至右依序為詹皓晴、詹詠然、謝淑薇、詹謹瑋。（圖／中華奧會提供，資料照）

2026愛知名古屋亞運網球女雙金牌戰，確定上演台灣球迷最熟悉、也最有話題性的「詹謝大戰」。繼謝淑薇／梁恩碩稍早歷經兩盤搶七力退哈薩克組合後，詹皓晴／吳芳嫺也在4強準決賽火力全開，僅耗時59分鐘便以直落二擊敗香港組合，兩組中華隊女雙會師決賽，也讓中華隊確定連兩屆亞運包辦女雙金牌與銀牌。詹皓晴／吳芳嫺今日4強戰展現極佳壓制力，面對香港組合，兩人開賽後很快進入節奏，透過前排截擊、底線落點變化與發球局掌控，持續壓迫對手。首盤詹吳配僅花37分鐘便先下一城，整場比賽在發球局保護上相當穩定，二發得分率維持高水準，讓香港組合很難透過接發球打出反撲。關鍵分方面，詹皓晴／吳芳嫺也展現老練處理，全場破發機會把握度極高，最終僅用59分鐘便收下勝利。稍早登場的謝淑薇／梁恩碩則是打得驚險許多。面對哈薩克組合丹妮莉娜（Anna Danilina）／普汀塞娃（Yulia Putintseva），謝梁配兩盤都被逼進搶七，最終以7：6（3）、7：6（5）驚險過關。謝淑薇靠豐富雙打經驗在網前穩住節奏，梁恩碩則用底線火力支援，兩人在兩盤關鍵搶七都能頂住壓力，率先替中華隊拿下金牌戰門票。這場女雙決賽最吸睛的地方，不只是中華隊提前金包銀，而是謝淑薇與詹皓晴又要在大賽舞台隔網對決。兩人過去多年來一直是台灣女雙最具代表性的名字，卻也因搭檔分合、國家隊合作與大滿貫賽場交手，多次成為球迷討論焦點。今年美網兩人就曾正面交鋒，賽後相關互動與場邊火花引發不少討論。如今來到亞運金牌戰，謝淑薇搭檔梁恩碩，詹皓晴則攜手吳芳嫺，兩組人馬直接爭奪金牌，情緒張力自然被放到最大。中華隊上屆杭州亞運就曾在網球女雙項目包辦金牌與銀牌，如今名古屋亞運再度由兩組中華隊女雙會師決賽，完成連兩屆女雙金包銀壯舉。這不只是單一世代的成功，而是中華網球女雙長期累積出來的深度。謝淑薇有世界頂尖雙打經驗，詹皓晴同樣長年征戰巡迴賽；梁恩碩與吳芳嫺則分別在不同搭配中補上火力、穩定度與執行力。四名選手用不同方式把中華女雙送進決賽，也讓本屆亞運網球場提前確定升起中華隊金、銀雙喜。