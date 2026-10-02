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集體唱歌成為現代人「心靈排毒」妙方

歌手伍佰唱紅多首經典歌曲，而伍佰的演唱會最大特色就是，全場歌迷買票集體大合唱，宛如大型KTV現場。事實上，強調觀眾參與的「快閃合唱團」風潮正在席捲全球，集體唱歌成為現代人紓解壓力與孤獨感的療癒身心新解。根據《CNN》報導，來自澳洲的「酒吧合唱團」（Pub Choir）正在進行全球巡迴演唱，上個月他們前往香港，在現場帶領台下觀眾一起合唱多首經典歌曲。酒吧合唱團創辦人喬根森（Astrid Jorgensen）表示，「現代人們不只想接收音樂，更渴望『創造』音樂，這兩者的體驗截然不同」。喬根森在演出時會將現場觀眾分為高、中、低三個聲部，為了確保大家都能參與其中，還會現場教唱。喬根森說，「我們歡迎各種古怪的聲音。就算音準全錯又怎樣？唱得不好聽又不是犯罪。你們今晚唯一的任務，就是盡力讓自己感覺好一點」。台下一位香港觀眾表示，自己平時只會去KTV唱歌，雖然不是很擅長，「但在這裡無所謂，我只是想來好好放鬆狂歡」。像酒吧合唱團這樣的表演者越來越多，新加坡的「Sing Song Social Club」、多倫多的「Choir! Choir! Choir!」以及紐約的「Gaia Music Collective」等團體，近期皆在世界各地引發熱烈迴響，強調「即興參與」的現場齊唱風潮，正席捲全球。多倫多城市大學（Toronto Metropolitan University）的「Sing Well」研究計畫共同主持人古德博士（Arla Good）表示，「這種『到場跟一群陌生人好好一起唱歌然後離開』的模式正大幅流行。你不需要是個優秀的歌手也能獲得樂趣，這是最重要的」。從科學與心理學角度來看，團體合唱的益處遠超想像。研究指出，唱歌能舒緩神經系統，同時也是一種適度的肢體運動。古德博士解釋，人類唱歌時需要動用面部與喉嚨約100塊肌肉；當一群人同時發聲，他們的頭部動作與呼吸節奏會自然達到同步，這種現象在心理學上被稱為「動作同步性（Movement Synchrony）」。古德表示，「當人們在同一時間以相同方式運動時，會產生一種無形的連結感，『分不清哪裡是我、哪裡是你，我們融合成了一個整體』。在人類歷史長河中，唱歌原本就是連結與合作的方式，只是近代演變成『表演者與觀眾』的二元區分，彷彿只有唱得好的人才有資格開口」。如今，人們重新拾起了共同唱歌這項運動，集體歌唱能夠將人們凝聚在一起，產生交流。同樣重要的是，當你投入唱歌時，自然就會放下手機。酒吧合唱團喬根森指出，暫時擺脫手機滑不停的焦慮，正是集體唱歌大受歡迎的原因之一，「這不是我們樂團個人的表演，而是大家一起創造積極的理念」。