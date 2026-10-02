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▲粉絲笑虧李洙赫（左）跟水原希子自拍「是拍給GD看的」而且要等他來按讚，沒想到GD（綠色頭貼）真的來按讚。（圖／IG@wkorea）

南韓男星李洙赫與日本名模水原希子近日在巴黎時裝週意外合體，偏偏2人還有一個超微妙的共同關係，一個是GD多年好兄弟，一個是GD轟動一時的前女友。水原希子一看到李洙赫便拿起手機自拍，2人對著鏡頭笑得超開心，畫面曝光後粉絲第一時間想到的不是他們有多熟，而是狂笑「這一定是拍給GD看的」、「等GD來按讚」，沒想到玩笑竟然成真，GD真的現身替這支影片按下愛心。李洙赫與水原希子是在巴黎時裝週碰面，韓國時尚雜誌《W Korea》也公開2人的互動畫面，只見水原希子穿著黑色平口禮服，看到李洙赫後直接拿起手機自拍，李洙赫自然靠近入鏡、甚至幫忙打燈，水原希子全程笑到合不攏嘴。由於李洙赫和GD是演藝圈出了名的多年好友，水原希子又曾與GD傳出長達數年的戀情，這場「好兄弟遇上前女友」的世紀同框，讓粉絲一看到畫面就忍不住狂cue GD。果然影片曝光後，留言區迅速被GD關鍵字攻占，有人笑說：「哇，拍給GD看的」、「他一定是拍給GD看，笑得很皮」、「GD表示：？」、「等他點讚啊」、「拍給龍哥看喔哈哈哈哈」、「一定是為了拍給GD看啦」，甚至把這張自拍形容成李洙赫「事後吐槽兄弟用的證據」。最好笑的是，粉絲原本只是鬧著要GD來按讚，結果本人還真的出現，GD隨後被發現替《W Korea》公開的李洙赫、水原希子影片送上愛心，讓原本只是留言區的玩笑直接成真。GD與水原希子是在2010年前後傳出戀情，交往期間多次被D社拍到約會及親密互動，直到2015年才分手，當時YG娛樂始終以「藝人私生活」為由未正面認愛。GD之後又陸續與小松菜奈、Jennie等女星傳出緋聞；但他近年對水原希子的公開互動相當自然，只要社群上出現她的相關內容，不時就能看到他的愛心，這回連「好兄弟＋前女友」同框也照按不誤。