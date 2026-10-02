福容大飯店桃園機場捷運A8店宣布，館內的buffet「田園西餐廳」推出之「早午好食光」活動，增加週五也併入優惠，活動也一路推行到10月29日。只要會員於周一至周五的早午餐時段，兩人同行消費享有第二位半價優惠。提醒雖名為「早午餐」，但實為午餐時段（11:30-14:00），第二位半價後等於只要340元（需另加原定價的一成服務費），就能享有招牌菜鮑魚海鮮粥、牛肉湯以及生猛海鮮等多元菜色吃到飽。
福容大飯店桃園機場捷運A8店「田園西餐廳」針對福容享福卡會員推優惠，即日起至2026年10月29日期間的周一至周五之早午餐時段用餐，即可享有「兩人同行第二位半價」的優惠，折算下來第二人只要340元（需另加原定價的一成服務費）。
「兩人同行一人半價」優惠無法與「現折100元」優惠併用
福容大飯店更解釋規則，四名成人會員同行，則兩位可享半價優惠，若三人同行仍維持一位半價，優惠人數以偶數計算。且活動期間會員的「兩人同行第二位半價」與另一個優惠「每位會員現折100元」兩者無法併用。
高年級生也有優惠 享85折
「田園西餐廳」還有其他優惠「2026高年級生同樂會 1+3 同享85折」，65歲(含)以上長者，至田園西餐廳消費用餐，出示相關證明（身分證、健保卡等）確認符合條件者，本人及同行者最多3名成人，皆可享85折優惠，限定週五晚餐，假日午餐/晚餐 (六至日) ，成人原價1280元+10%，優惠者同樣需另收原定價一成服務費。
「十二廚平日雙人自助下午茶」下殺37折 11月6日限量搶購
他家飯店之buffet也有推超狂優惠，寒舍集團宣布，2026「 ITF 台灣國際旅展」即將於11月6日至9日在南港展覽館1館正式登場，因此率先布局旅展商機，今（2）日搶先於官方線上購物平台推出線上旅展，更祭出住宿33折起與餐券最低37折。尤其必搶的就是11月6日加碼推出的台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶」，下殺37折，限量50組。
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福容大飯店更解釋規則，四名成人會員同行，則兩位可享半價優惠，若三人同行仍維持一位半價，優惠人數以偶數計算。且活動期間會員的「兩人同行第二位半價」與另一個優惠「每位會員現折100元」兩者無法併用。
高年級生也有優惠 享85折
「田園西餐廳」還有其他優惠「2026高年級生同樂會 1+3 同享85折」，65歲(含)以上長者，至田園西餐廳消費用餐，出示相關證明（身分證、健保卡等）確認符合條件者，本人及同行者最多3名成人，皆可享85折優惠，限定週五晚餐，假日午餐/晚餐 (六至日) ，成人原價1280元+10%，優惠者同樣需另收原定價一成服務費。
「十二廚平日雙人自助下午茶」下殺37折 11月6日限量搶購
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