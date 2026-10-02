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▲陳念琴亞運65公斤級面對印度對手，最終2：3惜敗，仍為中華隊收下一面銀牌。（圖／特派記者朱永強攝）

2026年愛知、名古屋亞運（The 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026）拳擊項目，台灣好手陳念琴在女子65公斤級不敵印度好手胡達（Parveen Hooda），收下一面銀牌，但仍寫下個人在亞運最佳成績。賽前場邊捕捉到陳念琴超級粉絲，是效力於日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬，古林睿煬此次低調來替好友加油，並未接受訪問。中華隊拳擊代表隊今日目標一日雙金，林郁婷在女子60公斤級金牌戰以5：0擊退中國好手楊成宇，奪下生涯在亞運的第2金。陳念琴則是在65公斤級金牌戰交手印度好手胡達，前兩回合結束雙方形成平手，第3回合戰況拉鋸，最終陳念琴以2：3落敗，但仍寫下個人在亞運最佳成績。值得一提的是，今日賽前場邊來了一位陳念琴的超級粉絲，是目前效力日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的「台灣金孫」古林睿煬。雖然是不同項目，陳念琴與古林睿煬卻有非常好的交情，兩人同屬一家經紀公司，過去常一起出席活動。在2024年巴黎奧運期間，古林睿煬還準時收看陳念琴比賽，甚至在陳念琴奪下銅牌後親自到機場接機。古林睿煬原本也入選本屆亞運棒球項目中華隊，但集訓前因左側腹肌拉傷辭退國家隊。據現場記者回報，古林睿煬今日低調現身替好加油，屬於私人行程，並未接受媒體訪問，看完比賽後將返回球隊。