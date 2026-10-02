在經典校園劇《麻辣鮮師》中飾演「童老師」而走紅的賈欣惠，於2012年嫁給金融界富商Stephen後便淡出演藝圈，今（2）日知名造型師李明川公開和賈欣惠餐敘的合照，年近半百的她動人美貌如昔，網友驚喊：「太扯！怎麼可能跟26年前長一模一樣...」
曾演《麻辣鮮師》童老師 賈欣惠和李明川敘舊
今天中午，李明川在粉專興奮地發文，「各～位～觀～眾，看看我在紐約遇到誰？超過20年沒見的麻辣鮮師童老師賈欣惠」，透露和對方不約而同都在紐約，認為此時不約更待何時，「我們一見面彷彿時間倒轉，一直聊不停耶～朋友不一定要天天聯絡，永遠珍重彼此才是最重要，謝謝妳讓我這趟紐約行又多了不一樣的感動與祝福！」
照片中，47歲賈欣惠中分長髮盤起，戴著扇形耳環，穿綠色底、粉紅色印花拼成的洋裝，清麗外表幾乎沒有歲月痕跡，近貌一曝光，湧入大批網友回應：「哇！友誼長存！賈欣惠怎麼外型都沒變，多了一份成熟的韻味」、「兩位都沒有老」、「好久不見了～賈欣惠」、「好美唷！」
與金融業老公結婚14年 賈欣惠住香港育有2女
賈欣惠和在金融業任職的圈外人施健文結婚14年，她婚後定居香港，兩人育有2名女兒，賈欣惠目前過著低調幸福的相夫教女生活，平時除了勤練下廚做家常飯，近年也熱愛運動，先前曾經和老公前往網球俱樂部打球，被網球名將盧彥勳的哥哥盧威儒巧遇並稱讚她「非常健談、毫無明星架子」。
資料來源：李明川臉書
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今天中午，李明川在粉專興奮地發文，「各～位～觀～眾，看看我在紐約遇到誰？超過20年沒見的麻辣鮮師童老師賈欣惠」，透露和對方不約而同都在紐約，認為此時不約更待何時，「我們一見面彷彿時間倒轉，一直聊不停耶～朋友不一定要天天聯絡，永遠珍重彼此才是最重要，謝謝妳讓我這趟紐約行又多了不一樣的感動與祝福！」
照片中，47歲賈欣惠中分長髮盤起，戴著扇形耳環，穿綠色底、粉紅色印花拼成的洋裝，清麗外表幾乎沒有歲月痕跡，近貌一曝光，湧入大批網友回應：「哇！友誼長存！賈欣惠怎麼外型都沒變，多了一份成熟的韻味」、「兩位都沒有老」、「好久不見了～賈欣惠」、「好美唷！」
賈欣惠和在金融業任職的圈外人施健文結婚14年，她婚後定居香港，兩人育有2名女兒，賈欣惠目前過著低調幸福的相夫教女生活，平時除了勤練下廚做家常飯，近年也熱愛運動，先前曾經和老公前往網球俱樂部打球，被網球名將盧彥勳的哥哥盧威儒巧遇並稱讚她「非常健談、毫無明星架子」。
資料來源：李明川臉書