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立法院將於10月8日舉行第六會期召委選舉，外界關注國民黨是否依照慣例禮讓民眾黨一席召委。國民黨團總召傅崐萁表示，藍白合作不可能會改變，而且會更加緊密，該給民眾黨的尊重、支持跟力量，還有該有的舞台，國民黨是絕對尊重與支持。立法院預計將在10月08日舉行召委選舉，國民黨團本會期8大委員會召委人選大致拍定，其中經濟委員會鄭正鈐、財政委員會林德福、交通委員會邱若華、衛環委員會陳菁徽、教育文化委員會葉元之、外交國防委員會黃建賓和內政委員會廖先翔，至於司法法制委員會翁曉玲，有部分藍委因上會期總預算之亂擔憂衝擊年底選情 ，希望她能夠卸任，不過目前仍未拍定。國民黨團過去默契，多禮讓一席召委給民眾黨，白營日前已向藍營透露，希望能禮讓交通或衛環委員會召委，傳出交通是因為總召陳清龍妻子連小華要選議員，當召委可以多安排考察，但白營評估，由於先前交通已經禮讓給白委林國成過，機率較低；反而是衛環委員會的白委邱慧洳較有機會。傅崐萁說，今天是正式總質詢的開始，他們會在最短的時間跟民眾黨來協商出來，藍白合作不可能會改變，而且會更加的緊密，尤其在合作的議題上。該給民眾黨的尊重、支持與禮遇，還有該有的舞台，絕對尊重跟支持，雙方會進行良好的協商。