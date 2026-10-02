我是廣告 請繼續往下閱讀

▲公路局高雄市區監理所到前金區前金國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市區監理所到前金區前金國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，以響應115年交通安全月。(圖／高雄市區監理所提供)

▲高雄市區監理所到前金國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，與會學童登上大貨車瞭解視野死角內輪差的情形。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所人員於今(2)日，到高雄市前金區前金國小，進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，以響應115年交通安全月。公路局高雄市區監理所是與高雄市政府警察局新興分局人員，到前金國小進行校園交通安全宣導，包括防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念之宣導。高雄市區監理所所長劉育麟表示，前金國小鄰近市中心要道，此次高雄市區監理所到監理所到前金國小進行防禦駕駛與反酒駕公共危險觀念宣導，並將大型車直接駛入校園，結合「視野死角內輪差」與「3D酒駕模擬體驗」，透過最具震撼力的實境互動，為學童們構築扎實的防禦駕駛與用路安全觀念。劉育麟說，前金國小位處交通要道路口附近，每逢上下學尖峰時段，周邊主要幹道的通勤車流量龐大，對於身形相對矮小的國小學童而言，潛藏著極高的用路風險，為此，高雄市區監理所乃攜手新興警分局規劃「大型車實車沉浸式體驗」，由專業講師引導學童親自輪流登上有「怪獸盲區」之稱的大型車駕駛座，從司機的第一視角親身體會，原來坐在大車上，有這麼多角度是真的看不到人。高雄市區監理所在活動現場，更於安全距離外，進行了大型車轉彎時的動態演示，當看到原先擺放「內輪差」範圍的交通錐被大車後輪無情輾壓的震撼畫面，現場的小朋友們紛紛驚呼連連，也深刻體會到在路上「遠離大車、保持安全距離」的重要性。除了大車盲區與內輪差宣導，現場也同步安排了深具教育意義的「反酒駕與公共危險防制體驗」，由新興警分局波麗士大人引導學童戴上專用的「3D酒駕模擬眼鏡」挑戰直線行走，孩子們戴上眼鏡後，因視覺失焦而東倒西歪、步伐踉蹌，在歡笑聲中真實體驗到飲酒對人體反應能力及視覺判斷的嚴重破壞，藉此將「酒後絕對不開車」的交通法治防禦觀念從小深植於孩子心中。劉育麟指出，守護交通安全是一項長期的志業，此次感謝新興警分局的警政公私協力，接連走進核心校園舉辦活動，就是希望將複雜的道安知識轉化為孩子們深刻的肌肉記憶與危險預防技巧，更期盼這群交通安全小種子在保護自己的同時，也能把「路口停讓」與「反酒駕」的觀念帶回家庭，共同營造更安心的交通環境。